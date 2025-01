Sanremo: donna aggredita in via Pietro Agosti, indagini in corso

Pomeriggio movimentato a Sanremo, dove una donna di 28 anni è stata aggredita in strada in via Pietro Agosti. L’episodio si è verificato intorno alle ore 15:14 e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

La vittima, che ha riportato alcune contusioni, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sanremo in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma al momento non si conoscono i dettagli che hanno portato all'aggressione.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini per fare luce sulle cause e identificare eventuali responsabili. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità.