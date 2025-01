Sanremo: mancanza di segnaletica orizzontale in via Dante Alighieri, la segnalazione di un cittadino

"Buongiorno direttore,

Leggo delle lamentele degli abitanti di Via Margotti a Barbagallo. In Via Dante Alighieri gli asfalti invece li hanno rifatti ma si sono dimenticati della segnaletica orizzontale, in particolare della linea di mezzaria, che è evidente sparisca rifacendo gli asfalti.

Sono passati quasi 2 anni e ho fatto varie segnalazioni anche via PEC agli uffici lavori pubblici e viabilità, fino ad arrivare infine in prefettura. Potrei dire: aspettano l'incidente. Bene, ipse dixit, è accaduto a me venerdì. Stavo camminando bordo strada, non essendoci marciapiedi. È intervenuta la polizia locale e sono finito al pronto soccorso. Niente di molto grave, a parte dolore e gonfiore all'avambraccio e al polso. A questo punto vedremo se un tribunale porterà buon consiglio all'inefficienza dell'assessorato lavori pubblici.

Andrea Chiarini".