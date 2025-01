Sanremo: alberi piantumati al Morgana, cittadina chiede più attenzione nel momento della piantumazione

"Gentile Direttore, già la precedente Amministrazione comunale qui a Sanremo ha arricchito il territorio mettendo a dimora più alberi di varie specie. Non solo palme ma anche platani, finti pepe, oleandri e altro. Anche la nuova Amministrazione sta procedere in questa direzione, ed è sicuramente una politica di grande valore per il presente ed il futuro dell'ambiente. Devo sottolineare, però, che uno dei motivi principali che porta all' insuccesso della piantumazione è che gli alberi, piccoli o grandi che siano, non siano piantati perfettamente diritti, cioè perpendicolari al terreno. Un esempio è la palma adiacente al Morgana. Dopo il primo esemplare morto per questo motivo, da poco il rimpiazzo con un nuovo esemplare. Questo è destinato a morire a breve o a vivere massimo un paio di anni, perché ancora una volta è stato piantumato storto. Spero che la mia indicazione arrivi all'ente pubblico di competenza per ridurre i casi di insuccesso. È sempre triste vedere morire un albero. Michela Alborno".