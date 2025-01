Speciale weekend: i nostri migliori consigli su dove andare e cosa fare in provincia di Imperia

Mentre nella città dei fiori c’è già aria di Festival della Canzone, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo è pronta ad offrire alla città la quarta edizione del Festival di Musica Barocca che prenderà il via questo pomeriggio alle 18.00 presso la Chiesa Luterana, con il primo di otto concerti che vedranno protagonisti prestigiosi direttori d'orchestra e solisti in un programma che accosta capolavori di grandi autori del Barocco, come Händel, Bach e Vivaldi, a opere di compositori meno noti, ma di straordinario valore artistico, come Brescianello e Fasch.

Per il concerto inaugurale, il programma propone due opere di Domenico Cimarosa. Si prosegue con Antonio Vivaldi in una composizione di puro virtuosismo. A chiudere una composizione di Pietro Antonio Locatelli, figura centrale della musica strumentale barocca. Alla direzione il M° Francesco D'arcangelo. Oboe solista Vincent Tzon, flauto solista Beatriz da Silva Baião.

Domani, domenica 12 gennaio, presso il salone affrescato di Palazzo Roverizio a Sanremo si terrà il concerto dal titolo ‘Due Voci, un’emozione. L’opera per tutti’ che regalerà al pubblico un pomeriggio di puro brio, leggerezza e magia. I protagonisti saranno il soprano ligure Angelica Cirillo e il baritono (artista del teatro Regio di Torino) Lorenzo Battagion accompagnati al pianoforte dal M° Alessandro Boeri anch'egli Maestro collaboratore presso il teatro Regio di Torino. Non si tratta solo di un concerto ma un viaggio nei sentimenti, un intreccio di passioni e bellezza che prenderà forma attraverso alcune delle più celebri arie e duetti della tradizione lirica italiana. Una prima parte sarà dedicata all'opera Buffa con la sua leggerezza, il suo brio con brani tratti da capolavori di Rossini, Donizetti, Mozart. La seconda parte sarà dedicata alle meravigliose musiche di Giuseppe Verdi, capolavori immortali pensati per emozionare. Il tutto sarà preceduto da un’introduzione all'ascolto.

Il Teatro delle Opere Parrocchiali di Imperia, in via Verdi, domani alle 16.30, accoglierà il pubblico per uno spettacolo emozionante e ricco di suggestioni, dal titolo ‘Un biglietto per Imperia’. Un vero e proprio viaggio nella storia e nella cultura della città, che mescola musica, poesia e narrazione, ideato dalla musicista Piera Raineri e con la consulenza storica di Francesco Vatteone.

Lo spettacolo si articolerà in diverse performance artistiche, a partire dalla musica, con l'esecuzione di brani composti da alcuni dei più illustri maestri imperiesi: Maurizio Sciorati, Gaetano Amadeo, Adolfo Berio ed Ernesto Berio. Ad interpretarli l'Ensemble Strumentale Belle Epoque e il soprano Fiorella Di Luca.

Ad arricchire l'esperienza, Francesco Vatteone e Alessandro Manera daranno voce ad alcuni brani tratti dalle opere di scrittori e poeti locali, tra cui Edmondo De Amicis, Giovanni Novaro, Giuseppe Ericario, Giovanni Ramella, Giovanni Rossi e Antonio Armeglio. A completare la performance, un omaggio al grande Grock, il famoso clown, sarà offerto dalla clown Luisa Vassallo, che porterà sul palco la magia e la comicità di uno dei più celebri artisti del circo.

Con il suo programma ricco e variegato, ‘Un biglietto per Imperia’ rappresenta una straordinaria opportunità per conoscere meglio la città e le sue radici, attraverso la musica, la parola e l’arte. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura imperiese e per tutti coloro che desiderano vivere una domenica pomeriggio all'insegna dell'arte e della bellezza.



Questa sera alle 21.15 si inaugura ‘Lukètmi’, la stagione 2025 del teatro imperiese Lo Spazio Vuoto. Sul palco l’attrice Francesca Puglisi con ‘Non è Francesca’, spettacolo di stand up scritto e interpretato dall’artista stessa.

Francesca, donna contemporanea, femminista del nuovo millennio, può cucinare, pulire e stirare le camicie del proprio uomo senza sentirsi immediatamente catapultata nel Medioevo? Ma soprattutto può dirsi realmente appagata e fiera di sé sebbene da una settimana non pubblichi nulla sui social? Lo spettacolo, un monologo che vede per la prima volta sulle scene l’ausilio di un assistente vocale come spalla comica, è un inno alla consapevolezza di sé, alla libertà della donna, all’amore per le sfumature, proprie e quelle degli altri.

Segnaliamo due eventi culturali: questo pomeriggio prenderà il via la rassegna letteraria ‘Cervo in Blu d’inchiostro 2025’. Protagonista del primo appuntamento, in programma alle ore 17.00 presso l’Oratorio di S. Caterina a Cervo, sarà con la scrittrice Raffaella Romagnolo, finalista al Premio Strega, che presenterà il suo libro ‘Aggiustare l’Universo’ (edizioni Mondadori, 2023) ambientato nell’autunno del 1945 quando una giovane maestra e una bambina, sua allieva, tornano a vivere tra le macerie del Dopoguerra. Il legame speciale che le unisce le aiuterà a ritrovarsi e a credere di nuovo nella felicità.

La serata prevede prove di analisi ed esercizi di lettura a cura di Emanuela Rotta Gentile, già docente di Lettere del Liceo Vieusseux, con la collaborazione degli studenti del Liceo Vieusseux di Imperia. Intermezzi musicali al pianoforte a cura di Luisa Repola, docente dell’Istituto Comprensivo Sauro indirizzo musicale.



Rimanendo ancora nell’ambito degli incontri culturali segnaliamo questo pomeriggio a San Biagio della Cima, presso il centro polivalente ‘Le rose’, alle ore 17.00, la presentazione del libro ‘Scrivere il paesaggio. Cinque studi su Francesco Biamonti’ di Bruno Mellarini, Mimesis Edizioni. L’autore sarà introdotto da Mauro Bico. Al termine seguirà piccolo momento conviviale.

Il volume esplora in direzioni diverse l’universo narrativo dello scrittore, mettendo in luce, talvolta anche in termini oppositivi, il rapporto con alcuni autori di riferimento (tra gli altri, Valery, Camus, Proust e Magris). Il paesaggio viene definito anche in rapporto alla storia e al tempo sia come vissuto in situazione sia nei termini di un’ oltranza e talvolta di un ancoraggio esistenziale. Basta pensare ai tanti personaggi biamontiani che, anche di fronte allo scadere del tempo rimangono ancorati alle loro ‘fasce’ a i loro speroni di roccia.

L’evento, ad ingresso gratuito, è a cura dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti.



Spazio anche a due eventi benefici. Il primo è uno spettacolo musicale organizzato a Bordighera dalla fondazione ‘l’Uomo e il Pellicano’ a sostegno di AISLA (Imperia - Savona), più precisamente a favore delle famiglie con malati di SLA nel Ponente ligure: l’appuntamento è per domani alle 16.30, presso la ex chiesa Anglicana. Il titolo della manifestazione è ‘Musica e solidarietà con la Family Band’ e vedrà la partecipazione dei musicisti Renzo, Simone e Vittorio De Franceschi (fagotto, flauto e clarinetto) che eseguiranno arie di L. van Beethoven e di F.J. Garnier. Ci sarà anche una lettura di brani di opere del premio Nobel Albert Schweitzer da parte di Mariagrazia Bugnella. A illustrare natura, scopi e i vari protagonisti dell'evento sarà il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni. Saranno presenti alcuni rappresentanti di AISLA (Imperia-Savona).



Il secondo è sempre domani, alle ore 17, a Montegrosso Pian Latte, presso la Chiesa Parrocchiale di San Biagio. Si tratta del primo concerto 2025 della rassegna di beneficenza ‘Note e Canti per Gloria’, con la partecipazione della Schola Cantorum Exultate Justi di Imperia, diretta dal M° Roberto Grasso e accompagnata all’organo dal M° Andrea Verrando, e del Coro Loderò di Albenga, diretto dal M° Paolo Guido e accompagnato alla chitarra da Ilaria Forrisi.

Sono passati ormai dieci anni quando, dalla volontà dei giovani della Cantoria Parrocchiale, nacque l’idea di raccogliere fondi per l’Associazione Pro Gloria, creando così oggi un evento simbolo del periodo invernale montegrossino: Gloria era una bambina originaria del paese, che all’età di 6 anni perse la sua lotta contro la leucemia. Oggi la finalità dell’Associazione è quella di sostenere i medici e i volontari che aiutano le famiglie dei bambini malati, aiutando, a sua volta, le associazioni e i volontari che si occupano di migliorare il loro soggiorno.

Per gli amanti dello sport all’aria aperta ricordiamo che questo fine settimana sarà ancora tempo di ‘Aspettando Bordighera Outdooor 2025’, il programma di attività per vivere il territorio attraverso e-bike, e-mtb, mtb e passeggiate. Oggi, dalle 9.00 alle 16.00, è in calendario un corso di guida E-MTB livello base, con istruttore F.C.I., mentre domani, domenica 12 gennaio, sempre dalle 9.00 alle 16.00, si terrà un corso di guida E-MTB livello intermedio con istruttore F.C.I. (più info)



L'associazione FIAB Riviera dei Fiori (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) è pronta ad iniziare il 2025 con una pedalata non competitiva lungo la ciclopista della Riviera dei Fiori in compagnia dai soci della Fiab di Albenga. Una perfetta opportunità per trascorrere del tempo all’aria aperta in un’atmosfera di amicizia e convivialità nonché di conosce l'associazione e le sue attività. L’appuntamento è per questa mattina con due punti di partenza. A Ventimiglia il ritrovo è in Piazza della Libertà alle ore 9.00. Ad Albenga la partenza è prevista con il treno alle ore 8.20 fino a Imperia. Da lì, il gruppo partirà per raggiungere gli altri partecipanti. Inoltre è possibile unirsi al gruppo in qualsiasi punto del percorso. L'attività è completamente gratuita ed è aperta a tutti: soci, simpatizzanti e chiunque voglia scoprire il piacere di pedalare in compagnia.



