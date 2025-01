Santo Stefano al Mare: al via due nuovi spazi per i giovani con il supporto della Presidenza del Consiglio

L’amministrazione comunale di Santo Stefano al Mare ha realizzato due progetti rivolti ai giovani, che partiranno la prossima settimana, realizzati grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia.

Martedì 14 gennaio alle ore 17:00 verrà presentato presso la Sala Polivalente, Lungomare Cristoforo Colombo, 76, “Inside Out”, organizzato con la collaborazione di “Amore è ASP EPS” e “Real Santo Stefano al Mare”, un’iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 14 ed i 25 anni di età, con la finalità di ascoltare i giovani, promuoverne il benessere, dar loro un luogo di aggregazione ludico-sportivo sicuro e poter ascoltare le loro istanze.

Giovedì 16 gennaio alle 16:30 verrà inaugurato il “Nuovo centro gioco” in Piazza Scovazzi, realizzato con la collaborazione dell’associazione “L’Ancora” uno spazio dedicato ai ragazzi di un’età compresa tra i 6 ed i 13 anni, nel quale possano giocare e fare i compiti. A partire dalle 16:30 verrà offerta la merenda e sarà a disposizione il Ludobus, con giochi e divertimento.

"Con la creazione di nuovi luoghi di aggregazione giovanile, intendiamo offrire ai nostri giovani spazi sicuri e stimolanti dove poter crescere, condividere esperienze e sviluppare il proprio potenziale, contribuendo così a una comunità più unita e dinamica. Un ringraziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, che ha reso possibile la realizzazione dei progetti, agli uffici comunali che si sono impegnanti per concretizzare queste importanti iniziative. Infine, un grazie alle associazioni che ci affiancano in questi progetti con professionalità e competenza" – commenta la Consigliera comunale Raffaella Milli.