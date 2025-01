Sanremo: ‘All’Accademia della Pigna si insegna la Patafisica’, corso semestrale da gennaio a giugno

L’Accademia della Pigna in Sanremo riprende le sue attività didattiche di alta formazione. Dopo i corsi di Studi danteschi, di Araldica, di Epica medievale, di Cultura del Territorio e di Storia della Musica, attivati negli anni passati, per questo nuovo anno viene proposto un 1° Corso di Sapere Patafisico.

L’iniziativa nasce come espressione della Cattedra di Patafisica recentemente istituita con la collaborazione della Fondazione PATA. Il corso si articola in dieci lezioni tenute da cinque diversi docenti e si svilupperà lungo il primo semestre 2025. L’inaugurazione è prevista per Sabato 25 gennaio alle ore 16,30 presso l’Aula Magna di Piazza del Capitolo 12 con l’intervento del titolare della Cattedra prof. Domenico Graglia. Le successive lezioni, a cadenza quindicinale, saranno tenute dai professori Marco Maria Maiocchi (già docente al Politecnico di Milano), Fabio Barricalla (filologo e insegnante), Alberto Pulinetti (architetto e docente all’Accademia di Belle Arti) e Freddy Colt (musicologo e scrittore).

Nel corso delle lezioni vengono trattati molteplici argomenti: dalle avanguardie letterarie e artistiche, alle figure di Alfred Jarry, di Boris Vian, di Farfa, di Enrico Baj, di Tommaso Landolfi, Toti Scialoja, Fosco Maraini, oltre a tematiche come la Patafisica e l’architettura, la Patafisica e la musica, il rapporto tra la città di Sanremo e la Patafisica, e molto altro ancora.

Nei giorni 5, 6 e 7 giugno si terranno inoltre alcune “Lectio Magistralis” e Laboratori con docenti ospiti provenienti da fuori zona.

Il corso richiede la presenza e le modalità di partecipazione prevedono diverse soluzioni: per l’intero corso è necessario versare all’associazione una quota di euro 100 che viene ridotta a 80 per chi vuol aderire all’associazione promotrice CCBF, mentre chi è già Socio aderente potrà partecipare con la quota dimezzata a 50 euro.

Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere al seguente indirizzo email: piccolabibliopigna@gmail.com