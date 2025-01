Il pesto genovese conquista la Francia, vice presidente Piana: "Patrimonio gastronomico di inestimabile valore"

“Il pesto genovese si conferma un’ eccellenza gastronomica, portando con sé i sapori e la cultura della nostra amata Liguria sulle tavole internazionali. Siamo fieri che, nel 2024, il pesto ligure abbia conquistato un traguardo storico, superando il ragù alla bolognese nelle vendite nei supermercati francesi. Questo risultato straordinario, certificato dai dati dell’azienda leader Panzani, testimonia l’unicità e la qualità dei nostri prodotti, frutto di tradizioni tramandate nel tempo e di una filiera che valorizza le eccellenze locali". Lo dice in una nota il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Prodotti tipici, Alessandro Piana.

"Con un fatturato passato da 37 milioni di euro nel 2017 a 130 milioni di euro nel 2024, prosegue Piana, il pesto genovese si conferma ambasciatore della Liguria nel mondo, conquistando il palato dei consumatori stranieri grazie alla sua autenticità. La Liguria investe costantemente nella promozione delle sue eccellenze agroalimentari. Questo traguardo non è solo motivo di orgoglio, ma anche un’occasione per rafforzare il nostro impegno verso la tutela del basilico genovese DOP, la valorizzazione della filiera e il sostegno ai produttori locali che è fondamentale per preservare la qualità e l’identità del nostro pesto, simbolo di tradizione, innovazione e sostenibilità. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere il pesto genovese nei mercati internazionali, sostenendo iniziative e campagne mirate che raccontino l’unicità di questo prodotto e i suoi profondi legami con il territorio ligure. Il pesto genovese rappresenta un patrimonio culturale e gastronomico inestimabile e continueremo a lavorare affinché la sua storia di successo prosegua nel tempo, conclude portando il nome della Liguria sempre più lontano”.