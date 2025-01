Ferrovia Ventimiglia-Cuneo, Scajola: “Soddisfazione per la ratifica della convenzione Italia-Francia"

"Accogliamo con soddisfazione l’approvazione alla Camera della ratifica della convenzione tra il Governo italiano e quello francese per la manutenzione ordinaria e l’utilizzo del tratto situato in territorio d’oltralpe della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Un passaggio fondamentale per dare certezze a un collegamento storico. Sarà mia cura confrontarmi al più presto sul tema con il collega della Regione Piemonte. Chiediamo un impegno concreto da parte di Rfi e dei colleghi francesi per una riqualificazione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria che permetta una percorrenza più rapida rispetto agli attuali 40 km/h di velocità" - commenta così l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola l’approvazione da parte della Camera della ratifica alla convenzione Italia-Francia per la linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

"Si tratta di un nodo cruciale che unisce la nostra Liguria al Piemonte e alla vicina Francia e che è utilizzato quotidianamente da famiglie, lavoratori, ma anche da tantissimi turisti" – prosegue Scajola - "Per questa ragione il collegamento va reso al più presto più veloce, efficace e adeguato alle necessità dell’utenza".