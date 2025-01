Ferrovia Ventimiglia-Cuneo: Biasi (Lega) “Approvata nuova convenzione Italia-Francia, vigilare per tutelare gli utenti”

“Sono soddisfatto che la Camera dei Deputati abbia approvato la ratifica della nuova convenzione tra Italia e Francia per la manutenzione ordinaria e l'utilizzo del tratto francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Ora il testo del documento passerà al Senato". Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

"Si tratta di un importante passo in avanti per il nostro territorio. Sarà senz’altro opportuno vigilare sulla correttezza della gestione dell’infrastruttura e dei conseguenti protocolli d’intesa per tutelare gli utenti e far garantire i servizi da parte francese perché diverse volte abbiamo, purtroppo, assistito a disservizi non imputabili alla parte italiana. Ringrazio per il proficuo lavoro il Mit e in particolare il nostro Vice Ministro Edoardo Rixi che, ancora una volta, ha dimostrato un grande impegno per il territorio ligure”.