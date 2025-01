Taggia accelera sulla mobilità sostenibile: nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici in arrivo

Il Comune di Taggia compie un passo avanti verso la mobilità sostenibile con l'approvazione di un progetto che prevede l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in diverse aree strategiche del territorio comunale. La decisione è stata ufficializzata durante una riunione di Giunta dello scorso 19 dicembre, sottolineando l'importanza di incentivare l'uso di mezzi a basso impatto ambientale.

Le colonnine di ricarica saranno posizionate in punti strategici della città, individuati dagli uffici comunali, per garantire una copertura capillare e rispondere alle esigenze di cittadini e turisti. Ecco dove saranno installate: a Taggia: in via Arginatura e in piazza San Benedetto. Alle Levà: in via San Francesco (zona municipio), nel parcheggio Lentisco e in via privata Lanteri. Ad Arma di Taggia: in via Cristoforo Colombo (presso la scuola Pastonchi) e nel parcheggio di via Papa Giovanni XXIII.

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: da un lato, promuovere una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente; dall’altro, rispondere alle crescenti richieste di strutture adeguate per la ricarica dei veicoli elettrici. La scelta delle aree tiene conto della necessità di garantire accessibilità e funzionalità, sia per i residenti che per i visitatori.

Il Sindaco Mario Conio e la Giunta hanno sottolineato l’importanza di investire in tecnologie innovative per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questo piano non solo promuove la mobilità sostenibile, ma valorizza anche l’aspetto ambientale e la vivibilità degli spazi pubblici, rendendo Taggia un punto di riferimento per la sostenibilità.