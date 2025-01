Ventimiglia, Scullino: "Trascurato il giardino nell'ex convento delle Suore dell'Orto, è una boscaglia" (Foto)

"Il giardino nell'ex convento delle Suore dell'Orto nel centro storico è sporco, trascurato e abbandonato". Lo segnala l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Negli anni, fino al 2013, il giardino è stato tenuto perfettamente in ordine dal padre di Spinosi, poi se ne è occupata la sezione alpini in congedo e, in ultimo, è stato curato dagli amici dei giardini Hanbury di Ursula Piacenza" - fa sapere Scullino -"Oggi, invece, nessuno se ne prende cura".

"Il giardino è diventato una boscaglia ed è soggetto anche a possibili incendi" - afferma Scullino - "E' un peccato che un giardino che si trova in un posto che ha una vista incantevole venga trascurato. Di Muro dov'è? Perché non si interessa della città?".