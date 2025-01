Abbonamenti per parcheggi a Vallecrosia, ufficio chiuso per malattia: Perri chiede la sospensione delle sanzioni

"Questa mattina, dopo oltre dieci chiamate da parte di cittadini contrariati perché non hanno potuto rinnovare o fare l'abbonamento per il parcheggio perché l'ufficio era chiuso per malattia, mi sono subito adoperato per gestire la problematica a favore dei cittadini interfacciandomi con l'assessore competente" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia Fabio Perri.

"Il 31 dicembre, infatti, tutti gli abbonamenti sono scaduti per volontà amministrativa ma, purtroppo, questa mattina i cittadini che si sono recati al comando di polizia locale hanno trovato l'ufficio chiuso per malattia senza quindi poter rinnovare il proprio abbonamento, con il forte rischio e paura di incappare in una sanzione non per colpa loro" - sottolinea Perri - "Ho chiamato, quindi, subito l'assessore competente Ierace al quale ho illustrato la forte preoccupazione dei cittadini chiedendogli di mettersi in contatto con il comando polizia locale per invitare gli agenti a non sanzionare alcuna auto sino almeno a sabato, giorno in cui il comando sarà di nuovo riaperto al pubblico".

"Ringrazio pertanto l'assessore - conclude Fabio Perri - che in maniera tempestiva mi ha ricontattato, dopo aver sentito il comando, per confermare la sospensione delle sanzioni per il parcheggio e aver condiviso la problematica".