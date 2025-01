Vallecrosia, chiesa gremita per il concerto 'Et in terra pax' del coro Troubar Clair (Foto e video)

Il concerto 'Et in terra pax' del coro Troubar Clair, andato in scena ieri pomeriggio nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia, chiude il calendario delle manifestazioni proposte dal Comune nel periodo natalizio.

Chiesa gremita per l'evento, a cura della parrocchia di Maria Ausiliatrice insieme al Comune, che ha allietato il giorno dell'Epifania. "Con l'esibizione del Coro Troubar Clair si è concluso il calendario degli eventi 'Aspettando il Natale'" - fa sapere il sindaco pro tempore Marilena Piardi presente all'evento insieme al presidente del consiglio comunale Marco Calipa e al consigliere comunale Enrico Amalberti - "Numerose le persone intervenute per questo intenso e significativo momento comunitario. Un grazie a don Karim, parroco di Maria Ausiliatrice, per aver ospitato il concerto e complimenti al direttore Mario Molinari e a tutti i componenti del coro".

La nascita di un re scomodo e disarmato nella musica che l'ha raccontata nei secoli è stato il tema al centro del concerto in chiusura della festa dell'Epifania tenutasi a Don Bosco, dove è stata organizzata una tombolata, ha fatto visita la Befana e si è tenuta la premiazione del concorso "il presepe più bello".