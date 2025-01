Taggia: grandi numeri anche quest'anno per i partecipanti alla 31a edizione del premio ‘Ossi di seppia’

Con la chiusura delle iscrizioni alla 31a edizione del premio di poesia Inedita ‘Ossi di seppia’, organizzato dal Comune di Taggia, si è registrato il secondo numero di adesioni di tutti i tempi per le Sezioni A (poesia singola) e B (silloge poetica).

Sono state 2.316 (l’anno precedente, che coincideva con i festeggiamenti per la storica trentesima edizione, erano stati 2.425) e, tra queste adesioni, vi è stato un significativo aumento da record assoluto dei giovani Under 25, che sono 410 e degli autori stranieri, 360 comprendendo i residenti in Italia.

La regione con maggior partecipanti, superando per la prima volta in trentuno anni la Liguria, risulta l'Emilia Romagna, in special modo le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Per quanto riguarda gli autori stranieri, si sono registrate adesioni capaci di rappresentare tutti i continenti del globo terrestre: Francia, Spagna, Stati Uniti, Canada, Cile, Argentina, Ucraina, Russia, Svizzera, Argentina, Olanda, Cina Continentale, Croazia, Sri Lanka, Oman, Emirati Arabi Taiwan, Inghilterra, Filippine, Malta, Tunisia, Bangladesh, Iran, Giappone, Bulgaria, India, Romania, Ungheria, Filippine, Kenya, Algeria, Turchia Albania, Marocco, Polonia, Israele, Venezuela, Cuba, Messico, Serbia, Slovenia, Argentina, Brasile, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Germania, Azerbaijan, Moldavia, Uzbekistan, Kazakhstan, Nepal, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud etc.

La premiazione ufficiale è prevista per il 1° marzo ad Arma di Taggia alle 17, a Villa Boselli. Sono previsti riconoscimenti speciali di categoria, come miglior autore Under 18, 21 e 25, miglior autore straniero residente in Italia e miglior Autore italiano residente all’estero.

Le opere dei primi quattro classificati di entrambe le sezioni, andranno a formare un volume antologico fuori commercio, che sarà stampato a spese del Comune di Taggia.