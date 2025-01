Doppio appuntamento per la fondazione 'L'uomo e il Pellicano' a Bordighera e Sanremo

La fondazione l’Uomo e il Pellicano, nata nel maggio 2023 per volontà del suo ispiratore e presidente Alberto Guglielmi Manzoni e che persegue finalità culturali e filantropiche, organizza due eventi che avranno luogo prossimamente nell’estremo Ponente ligure.



Il primo è un evento musicale benefico, col patrocinio del Comune di Bordighera, ed è a sostegno di AISLA (Imperia - Savona), più precisamente a favore delle famiglie con malati di SLA nel Ponente ligure: si svolgerà domenica 16.30, presso la ex chiesa Anglicana di Bordighera. Il titolo della manifestazione è “Musica e solidarietà con la Family Band” e vedrà la partecipazione dei musicisti Renzo, Simone e Vittorio De Franceschi (fagotto, flauto e clarinetto) che eseguiranno arie di L. van Beethoven e di F.J. Garnier. Ci sarà anche una lettura di brani di opere del premio Nobel Albert Schweitzer da parte di Mariagrazia Bugnella. A illustrare natura, scopi e i vari protagonisti dell'evento sarà il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni. Saranno presenti alcuni rappresentanti di AISLA (Imperia-Savona). Partners dell’evento: Rotary Club Sanremo, Rotary Club Sanremo Hanbury, Inner Wheel Club Sanremo, Club per l’UNESCO Sanremo ODV, Lions Club Sanremo Host, Soroptimist Club Sanremo, FIDAPA Sanremo, UNITRE Sanremo, UNITRE Bordighera-Ventimiglia.

Il secondo evento, invece, sarà di natura culturale e avrà luogo mercoledì 15 gennaio alle 16.30, alla Sala della Fedrazione Operaia Sanremese (in via Corradi). Si tratta di una conferenza dal titolo “Ildegarda di Bingen, farmacista di Dio e monaca rivoluzionaria”. Alberto Guglielmi Manzoni presenterà il pomeriggio culturale e il relatore Claudio Littardi, botanico e scrittore. La conferenza farà conoscere meglio al grande pubblico la straordinaria figura della monaca benedettina Ildegarda di Bingen, religiosa tedesca del XII secolo dai numerosi talenti: erborista, naturalista, gemmologa, filosofa, teologa, musicista e consigliera politica.