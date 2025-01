Bordighera, giovedì appuntamento con le “Costellazioni familiari”,

Continuano gli appuntamenti con le “Costellazioni familiari”, tenuti dalla dott.ssa Patrizia Sciolla, psicologa-psicoterapeuta dell’Associazione Noi4You. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 9 ore 21 presso la sede Noi4You presso la sede di Noi4you in via Firenze 1 a Bordighera.

Le costellazioni familiari sono un metodo eccezionale per portare alla luce le dinamiche familiari inconsce e trovarne l’origine nella nostra infanzia; possono aiutarci a interiorizzare ciò che è e ciò che è stato, per poi essere liberi di scegliere quale direzione seguire.



Aprire, rivedere e lavorare su di se e i propri traumi legati all’ambiente familiare ci può aiutare a comprendere meglio una relazione che finisce. Imparando a vivere la fine come l’unica possibilità per un nuovo inizio che sia più armonioso con noi.



Durante la serata dunque la Dr.ssa Sciolla farà qualche cenno a ciò che è l’amore, la fine e il nuovo inizio personale poi ci accompagnerà direttamente ad una costellazione vera con chi dal pubblico desidera provare! Sarà dunque una serata emozionante e molto viva!



"Vi aspettiamo numerosi per condividere con Voi le fragilità che ci accomunano e, evidenziano gli organizzatori, che possiamo superare e rafforzare solo con l’aiuto di ognuno di noi: avere un atteggiamento comune più evoluto ci permetterà di far resistere solo coppie forti e felici!