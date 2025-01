Katia Follesa in una delle serate del Festival della Canzone, probabile anche Geppy Cucciari

Katia Follesa co-condurrà con Carlo Conti una delle serate del prossimo Festival di Sanremo. Lo scrive l’agenzia Ansa. Ha iniziato la carriera negli anni 2000, partner di Valeria Graci del duo Katia & Valeria, consacrato da Zelig.

Ha anche condotto diversi programmi su Real Time e Nove, come Junior Bake Off Italia, D'amore e d'accordo, Cake star - Pasticcerie in sfida fino a Comedy Match.

La sua presenza al festival conferma la volontà di Conti di puntare anche sulla comicità brillante, visto che uno dei co-conduttori sarà Geppi Cucciari. Tra le possibili co-conduzioni anche Serena Rossi e Mahmood.