Shopping e intrattenimento, "La Grande Braderie" e "Christmas Quest – speciale Epifania" animano Bordighera (Foto)

Sconti, cultura, divertimento, tradizione, attrazioni per grandi e piccini, spettacoli, laboratori, giochi, stand di artigianato e un mercatino enogastronomico con street food. "Aspettando la Befana" e "La Grande Braderie" ravvivano le vie di Bordighera. Le due manifestazioni, nella giornata di ieri, hanno, infatti, attirato tantissime persone, cittadini e turisti, appassionate di shopping e amanti di prodotti unici, nel centro città dal mattino fino alla sera.

Una giornata di shopping e intrattenimento in occasione dell'inizio dei saldi e dell'arrivo della Befana. Le persone si sono soffermate tra i banchi dei negozianti, degli operatori ambulanti e dei mercatini d’artigianato per ammirare e comprare le varie proposte, le creazioni originali, i pezzi unici e i prodotti artigianali di alta qualità e si sono divertite osservando le attrazioni e gli spettacoli che hanno animato l'intera giornata. Con “La Grande Braderie” Bordighera diventa il palcoscenico di un evento che celebra il commercio locale, l’artigianato e il piacere di fare acquisti incentivando il flusso di persone nel centro città e favorendo la socializzazione anche con l’obiettivo di valorizzare la città.

In corso Italia invece, sabato e domenica, è andata in scena la nona edizione del “Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania“ con un ricco programma di eventi targati Confesercenti e con il patrocinio del comune di Bordighera. Ieri, inoltre, la Befana è arrivata sui trampoli con il suo magico carretto a cura del Teatro dei Mille Colori. Anche nel giorno dell'Epifania, il 6 gennaio, tempo permettendo, la Befana aspetterà i più piccini nella sua casa per consegnare dolci e carbone. In programma sono previsti pure laboratori a cura di Robirò Small Lab & Delfi Arte e Sport ASD e con Aurelio, intrattenimento per grandi e piccini e giochi di una volta con Raffaele. Per l'occasione saranno esposte le opere di Chiara Mazzocchi.

Torna anche oggi il mercatino enogastronomico con street food e golosità come prodotti agricoli del Piemonte, formaggi di produzione propria, salumi, vini e spumanti DOC, liquori artigianali, farine e pasta artigianale, tajarin e antipasti piemontesi, biscotti, torte di nocciole, prodotti tipici della Sardegna, frutta, verdura e fiori disidratati, tisane, pasta fresca dall’Emilia, tartufi, miele e prodotti dell’alveare. Vi sarà la possibilità di degustare ravioli del plin, porchetta, zabaione, vin brulé, frittelle, focaccia tipo Recco e farinata. Tra i banchetti allestiti anche libri del territorio e per tutte le età, oggetti in legno di recupero dalle spiagge, quadri con barche a vela, bijoux, portachiavi, piramidi e ciondoli in orgonite.