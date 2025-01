Taggia: la banda Pasquale Anfossi festeggia l'Epifania con un concerto omaggio a Strauss

Lunedì 6 gennaio alle ore 15 il Teatro della Chiesa S.S. Giuseppe e Antonio in via Marco Polo ospiterà il concerto della Banda Pasquale Anfossi, diretto dal Maestro Vitaliano Gallo. L’occasione è resa speciale dall’omaggio al celebre compositore Johann Strauss, in occasione del 200° anniversario della sua nascita (1825-2025), la cui eredità continua a essere celebrata in tutto il mondo, in particolare attraverso l’annuale Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker.

Il programma del concerto spazia tra classici del repertorio bandistico e celebri composizioni di Strauss, offrendo una combinazione di brani storici e festosi:

Re di Puglia – G. Oliveri

Echi sul Liri – R. Sperduti

Valzer dell’Imperatore – J. Strauss (dedicato al 200° anniversario della nascita)

Lombardia – G. Pulci

Madama di Tebe – C. Lombardo

Tritsh-Tratsh Polka – J. Strauss

Sul Bel Danubio Blu – J. Strauss

Capricciosa – L. Ingo

Natale nel Mondo – R. Soglia

Oh Happy Day – E. Awkins

L’evento è ad ingresso libero