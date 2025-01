Isolabona: successo per la prima edizione della Festa della Cubaita, i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale

Si è conclusa con successo la prima edizione della Festa della Cubaita, un evento che ha celebrato con entusiasmo il dolce tipico della tradizione del borgo di Isolabona.



“Grazie alla partecipazione della comunità locale e dei visitatori – spiegano dall’Amministrazione comunale -, la giornata si è trasformata in una vera festa di convivialità. Il teatro dedicato alla Befana ha conquistato grandi e piccini, regalando momenti di divertimento e magia che rimarranno impressi nei cuori di tutti. Inoltre, i prodotti offerti dagli Alpini della sezione val Nervia nel vecchio forno sono stati un autentico trionfo di sapori molto apprezzati.

Gli organizzatori desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa giornata speciale: dal pubblico caloroso ai volontari, passando per gli artisti e i produttori locali. È stato grazie alla vostra energia e al vostro entusiasmo che questa festa ha ottenuto questo risultato. La Festa della Cubaita non è stata solo un'occasione per celebrare le nostre tradizioni, ma anche un momento per rafforzare i legami nella nostra piccola comunità e accogliere con gioia chi ha voluto unirsi a noi. Con l'augurio di ritrovarci presto per nuove edizioni ed eventi, vi ringraziamo di cuore per aver reso unica questa giornata”.