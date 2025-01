Furto di cavi elettrici sulla linea Genova-Ventimiglia: quattro denunciati per danni e disagi al traffico ferroviario

Quattro persone sono state denunciate per il furto di cavi di rame dai circuiti elettrici dei binari sulla linea FS Genova-Ventimiglia, provocando gravi disagi al traffico ferroviario nei giorni 4 e 5 dello scorso mese. Due episodi distinti hanno interrotto il regolare funzionamento dei treni, provocando ritardi e cancellazioni che hanno colpito pendolari e viaggiatori.

A seguito della denuncia presentata da Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.), la Polizia ferroviaria di Ventimiglia (Polfer) ha avviato un’indagine approfondita, che ha portato a identificare i presunti responsabili, grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e a controlli mirati presso aziende di recupero metalli nella zona di Ventimiglia. I quattro denunciati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati accusati di ricettazione, con tre di loro imputati in concorso.

I cavi elettrici sottratti, fondamentali per la sicurezza e il funzionamento della rete ferroviaria, sono stati rimossi dai binari con attrezzi specifici e privati della guaina protettiva per essere destinati al mercato nero del rame. Le indagini hanno permesso di ricostruire una rete di conferimenti illeciti: circa 60 chilogrammi di rame sono stati venduti a un’azienda specializzata nel riciclo di materiali ferrosi nella provincia di Imperia.

Le perquisizioni eseguite nelle abitazioni degli indagati, disposte dall’Autorità Giudiziaria della Procura di Imperia, hanno portato al sequestro di materiale compromettente, rafforzando ulteriormente le accuse. Oltre ai danni economici subiti da R.F.I. per il ripristino degli impianti, i furti hanno causato gravi disagi ai passeggeri. La Polizia ferroviaria di Ventimiglia continua a indagare per verificare eventuali connessioni con altre attività criminali simili nella regione e non esclude la presenza di ulteriori responsabili.

La questura di Imperia precisa che l’effettiva responsabilità delle persone indagate e la fondatezza delle accuse a loro carico saranno definitivamente accertate solo nel caso di emissione di una sentenza irrevocabile dell’Organo giudicante.