Sanremo, firmata la convenzione tra il Comune e la Caritas per l’accoglienza notturna e il centro diurno

Il Comune di Sanremo ed il Centro Ascolto Caritas hanno firmato una convenzione per la gestione dell’accoglienzae le attività diurne socio-educative a sostegno di persone con fragilità abitativa o senza fissa dimora. Il documento vuole infatti garantire azioni per persone in condizioni di estrema povertà che necessitano di un’accoglienza in dormitorio, interventi volti al raggiungimento dell’autonomia personale, un centro diurno ed attività ricreative ed occupazionali.

L’associazione si impegna quindi a gestire attraverso i propri volontari un dormitorio con almeno 10 posti, servizi di igiene personale e lavanderia, attività diurne, distribuzione di abiti.

La convenzione presenta alcune importanti novità. La prima riguarda la durata che, scadendo il 31 dicembre 2027, sarà triennale e non più annuale. La seconda si riferisce al contributo per il rimborso delle spese che prevede un impegno di 120 mila euro l’anno.

“Abbiamo deciso di incrementare il contributo per andare incontro alle esigenze di queste attività a favore di persone che si trovano in una condizione di povertà– dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara–A tutti coloro che si rivolgono alla Caritas, in cerca di un posto dove dormire e di attività di dignità umana, devono infatti essere date risposte concrete. Si tratta di persone che, per vari motivi, si trovano in situazioni di estrema difficoltà, alle quali la comunità deve farsi sentire vicina. La durata triennale permetterà poi una maggiore programmazione per un servizio sempre più efficiente e puntuale”.