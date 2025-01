Cipressa: domenica prossima la presentazione del libro di poesie Spalle al mare di Carlo Maglitto a Villa Biener

Un evento culturale imperdibile per iniziare l'anno: domenica prossima alle 17, Villa Biener di Cipressa ospiterà la presentazione di Spalle al mare, l’ultima raccolta poetica di Carlo Maglitto. L’autore, noto scultore e pittore, presenta una nuova e intensa produzione poetica. L'evento, a ingresso libero, offre un programma ricco di arte, poesia e condivisione.

La giornata si aprirà alle 16 con la visita alla mostra A spasso in Giappone, impressioni di viaggio sotto la pioggia, un’installazione dell'artista Judit Török che evoca atmosfere giapponesi attraverso un percorso sensoriale e visivo. Successivamente, alle 17, Carlo Maglitto presenterà il suo libro Spalle al mare, il primo titolo della nuova collana di poesia "L'Oceano e Luna", diretta dal poeta Giuseppe Conte e pubblicata da Alessandro Prevosto Editore. Insieme a lui interverranno Giuseppe Conte e Alessandro Prevosto per una riflessione sul libro e sul processo creativo che ha dato vita alla raccolta.

L'evento si concluderà con la proiezione del film dell’artista Claudia Borgna, poeta dell'immagine. Per chiudere la giornata in modo conviviale, un’apericena in condivisione darà l’opportunità di gustare piatti e bevande portati dai partecipanti, creando un momento di scambio e comunità.

La copertina del libro Spalle al mare è una fotografia di Max Mencarelli, che cattura con la sua sensibilità visiva l’essenza dei temi trattati nella raccolta. La presentazione di Spalle al mare si preannuncia come un’occasione unica per immergersi nel mondo poetico e visivo di Carlo Maglitto, un incontro tra arte e poesia che stimola il pensiero e la riflessione.