Pump di Pudgy Penguins (PENGU) e della presale di Solaxy (SOLX)

Il prezzo di Pudgy Penguins (PENGU), progetto basato su NFT che raffigurano adorabili pinguini tutti differenti, è aumentato di oltre il 10% nelle ultime 24 ore, con un volume di scambi in crescita dell’86%, raggiungendo 1,4 miliardi di dollari. Ora seconda meme coin su Solana, subito dietro BONK, PENGU sta attirando un'attenzione significativa, con la sua capitalizzazione di mercato che sale a 2,4 miliardi di dollari. Il progetto, d’altronde, ha visto modifiche sostanziali nel corso del tempo, divenendo un vero e proprio brand Web3 che include merchandise di vario genere.

Tornando però alla crescita del token, nonostante un recente aumento del RSI e una spinta positiva che è possibile vedere nel DMI, la forza del trend rimane comunque modesta, segnalando un cauto ottimismo tra i trader. La criptovaluta si sta avvicinando a una resistenza critica a 0,040 dollari, con possibilità di ulteriori guadagni o di una correzione netta. Ma non è l’unico token che vale la pena considerare in questo momento, poiché ci sono delle alternative degne di nota. SOLX per esempio, token nativo del progetto Solaxy, sta facendo parlare di sé, raggiungendo i 7,7 milioni di dollari in presale in pochissimo tempo.

RSI di PENGU in rialzo ma in zona neutrale

L'indice di forza relativa di PENGU è attualmente a 51, in leggero calo rispetto ai valori di ieri, dopo essere salito da 35 in meno di un giorno. Questo movimento indica che, sebbene la pressione d'acquisto si sia leggermente attenuata, lo RSI rimane comunque in zona neutrale.

Il rapido aumento da livelli di ipervenduto suggerisce una recente fase di recupero, ma la stabilizzazione intorno a 51 indica una pausa del mercato, con i trader che valutano la prossima direzione del prezzo di PENGU.

Con un RSI a 51, l'indicatore non segnala né una spinta rialzista né una ribassista, riflettendo un'indecisione del mercato. Nel breve termine, questo RSI neutrale suggerisce che il prezzo di PENGU potrebbe consolidarsi, a meno che un cambiamento nella pressione d'acquisto o di vendita non spinga in una direzione chiara.

il prezzo di PENGU potrebbe a breve vedere una volatilità limitata. Questo a meno che l'ADX non torni a salire per confermare un trend più forte. PENGU sta diventando rapidamente una delle meme coin più importanti sulla blockchain Solana, per questo molti si chiedono se sarà possibile per il token superare la barriera di 0,05$ e magari superare la capitalizzazione di mercato di BONK. Sebbene sia difficile da prevedere, è chiaro che la blockchain Solana sia sempre più al centro del discorso in merito alle meme coin e oltre PENGU ci sono anche altri token da prendere in considerazione in questo momento, come SOLX del progetto Solaxy.

Solaxy può cambiare Solana

Allo stato attuale Solana opera su Layer-1, una tecnologia che per quanto solida e affidabile sta mostrando ormai tutti i limiti del caso. Per esempio, dal lancio di Pump.fun, il launchpad che semplifica la nascita delle meme coin sulla blockchain, questa ha visto un incremento esponenziale di trader e appassionati di criptovalute. Un dettaglio positivo che si unisce però a uno negativo: il sovraffollamento. La conseguenza è una maggior lentezza della blockchain e un incremento delle transazioni fallite.

Un impatto reale, quindi, sull’esperienza utente che ne risente a tutti i livelli. Una situazione che, se prolungata, può portare a un impoverimento della blockchain. Per questo il team di sviluppo di Solaxy ha ideato una soluzione che può cambiare le sorti di Solana: l’introduzione della prima Layer-2.

Il funzionamento è molto intuitivo e sfrutta i rollup, per gestire pacchetti di transazioni off-chain e poi spostarli sulla Layer-1, abbassandone costi, tempistiche e riducendo anche le transazioni fallite. Un classico “win-win scenario”, il tutto alimentato dal token SOLX che potrebbe essere la chiave di volta dell’intera piattaforma. Acquistando in anticipo SOLX, gli utenti possono assicurarsi una criptovaluta il cui valore potrebbe salire di 100 volte nel 2025, dopo il lancio sugli exchange.

D’altronde, il costo attuale è di soli 0,001588$, pur tenendo conto degli aumenti programmati della presale, è senz’altro un prezzo vantaggioso che si unisce alla possibilità di staking del token, con APY del 472%. Per acquistare SOLX basta disporre di un wallet compatibile, come Best Wallet o Metamask, dopodiché collegarlo usando il sito ufficiale del progetto. Solaxy ha già raccolto 7,7 milioni di dollari in finanziamenti e la costante crescita del seguito sulle pagine X e Telegram, con oltre 50.000 follower, è un chiaro indicatore del clamore mediatico di SOLX.

