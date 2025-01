Notte di Capodanno: alcuni giovani ubriachi rischiano il coma etilico, stamattina una donna picchiata dal marito

Nottata di ordinaria amministrazione nei Pronto Soccorso di Sanremo ed Imperia. Da evidenziare i soliti abusi di alcolici, in particolare per due minori uno a Sanremo ed uno ad Imperia che hanno rasentato il coma etilico.

Quindi l’uomo di 48 anni aggredito nel suo locale di Bordighera: per lui emorragia celebrale, trasportato prima in pronto soccorso a Sanremo in codice rosso e poi viste le condizioni peggiorate trasportato con l’elicottero ‘Grifo’ al Santa Corona. Del caso si occupano i carabinieri di Bordighera.

Infine a Sanremo, questa mattina all’alba per una donna picchiata dal marito, al termine di una lite in casa.