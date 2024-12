Sanremo: festa natalizia per i Cavalieri della Repubblica soci dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche e dei Maestri del Lavoro (Foto)

Sabato scorso, al ristorante Marinella di Sanremo, si è svolta la tradizionale festa natalizia dei Cavalieri della Repubblica soci dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) e dei Maestri del Lavoro. L’evento, organizzato dal Delegato Provinciale di Imperia Cav. Uff. Roberto Pecchinino, in collaborazione con il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro Cav. Uff. Salvatore Napoli, ha rappresentato un importante momento di condivisione e celebrazione dei valori che accomunano le due associazioni.

La giornata è iniziata con una Santa Messa celebrata da Don Graziano presso la suggestiva chiesetta di Santa Clotilde del complesso Don Orione. Durante l’omelia, Don Graziano ha sottolineato i valori fondamentali dei Cavalieri della Repubblica e dei Maestri del Lavoro, ribadendo il loro ruolo come esempi di virtù civiche e morali per la società. Il Delegato Provinciale Roberto Pecchinino ha poi preso la parola per portare i saluti dell’associazione e ricordare l’impegno sociale, culturale e cristiano dei cavalieri a beneficio della comunità. La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento in ricordo dei soci scomparsi e con la visita alla cameretta del Santo Don Orione.

Il pranzo conviviale presso il ristorante Marinella ha riunito oltre quaranta partecipanti tra soci ANIOC e Maestri del Lavoro. Tra i presenti, si segnalano la partecipazione del Delegato Regionale Gr. Uff. Alberto Bianco, del Delegato Comunale di Imperia Cav. Antonello Motosso, del Delegato Intercomunale di Ventimiglia Cav. Uff. Gaetano Scullino e del Delegato Comunale di Sanremo Cav. Gianni Ostanel. Tra gli ospiti d’onore, ha partecipato anche Costanza Pireri, la neo Presidente della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Associazione Provinciale di Imperia - Sanremo), che ha contribuito a rendere l’evento ancor più significativo. Presente anche il Governatore del Distretto 108 Ia3 Vincenzo Benza, che gli era stata recentemente conferita l'onorificenza della "Stella al Merito" dei Maestri del Lavoro. Durante l’evento, il Console Provinciale Salvatore Napoli ha consegnato un libro commemorativo sui 70 anni della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, riconoscendo come “Amici dei Maestri del Lavoro” il Cav. Claudia Torlasco e il Delegato Provinciale Cav. Uff. Roberto Pecchinino.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato al MdL Renato Penasso, figura di spicco e motivo d’orgoglio per il Consolato Provinciale di Imperia. A Penasso è stato donato il prestigioso libro “Il lato artistico dei Maestri del Lavoro”, che celebra le eccellenze artistiche dei Maestri del Lavoro italiani, tra cui il suo nome spicca per il contributo dato alla realizzazione dell'opera insieme ai 75 maestri scelti per rappresentare, le eccellenze artistiche dei MdL, nel panorama culturale nazionale.

Tra i riconoscimenti della giornata, il MdL Vincenzo Buscaglia ha ricevuto un attestato per i suoi 20 anni di appartenenza all’associazione, mentre il Delegato Provinciale Roberto Pecchinino ha conferito medaglie di benemerenza al Console Provinciale Salvatore Napoli e alla sig.ra Costanza Pireri, già vicesindaco e attuale Presidente della LILT, per il loro costante supporto alle iniziative dell’ANIOC. Un momento speciale è stato riservato dal Delegato Provinciale Cav. Uff. Roberto Pecchinino per fare i complimenti, a nome di tutti gli Insigniti ANIOC, al Cav. Uff. Salvatore Napoli per il recente conferimento del titolo di "Console Emerito MdL Estero", ricevuto il 19 dicembre. Un riconoscimento che premia l’attività svolta dal Console Provinciale MdL Salvatore Napoli, nel corso degli anni e il suo continuo impegno a favore della Famiglia Magistrale.

La festa si è conclusa in un clima di allegria con il tradizionale taglio delle torte, decorate con i simboli delle due associazioni, e la consegna di rose a tutte le signore presenti, gentilmente offerte dalla ditta Sergio Viglietti. "Con l'incontro, ricco di valori, tradizioni e riconoscimenti - evidenziano l’associazione ANIOC e i Maestri del Lavoro - auguriamo a tutti un felice anno nuovo, con la speranza di un 2025 ricco di progetti, solidarietà e rinnovato impegno per il bene della comunità".