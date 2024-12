Bordighera: impianti di irrigazione delle aiuole, approvato il progetto per la manutenzione e i ripristino

L'Amministrazione comunale di Bordighera ha approvato oggi il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino degli impianti di irrigazione in diverse aree verdi cittadine. La giunta conferma così la volontà di cura e tutela del patrimonio verde, unitamente all’attenzione per l’ambiente ed in particolare ad un utilizzo ottimale e senza sprechi dell’acqua.

Gli interventi saranno realizzati in:

- aiuola sul retro di Palazzo Garnier

- aiuole sul lungomare dall’uscita di via Noaro fino al ristorante ex Alice Felice fronte stabilimento Maoma

- aiuola lungomare zona parcheggio lato est della foce del rio Borghetto (aiuola Cisto)

- torrioni lungomare ovest, relativi pozzetti e aiuola “Rattaconigli” lato ferrovia

- aiuola in frazione Borghetto San Nicolò zona parcheggio

- aiuola corso Italia da civico 55 a civico 81

- aiuola corso Italia fronte parco Botta

Le aree sono state scelte sia in relazione alla loro frequentazione sia per mantenere una continuità, anche percettiva, con le aiuole circostanti al fine di ottimizzare la cura ordinaria. Si tratta di un ulteriore provvedimento che segue quanto già compiuto nel 2024, a partire dal raddoppio dello stanziamento per il servizio di manutenzione del verde orizzontale con la creazione tre squadre dedicate a cui si aggiungono, nel periodo estivo, ulteriori tre addetti. Inoltre, durante l’anno sono state numerose le nuove piantumazioni e, nell’ambito del più ampio progetto che sta interessando la Pineta del Capo, sono in corso opere per la tutela del prezioso patrimonio arboreo.

Il quadro economico del progetto ammonta a oltre 38.000 euro.