Galà di Capodanno al Roof Garden del Casinò di Sanremo: protagonisti i Paipers maestri della ‘Dolce Vita’ e Andrea Paris

In un Roof Garden glamour ed estremamente accattivante, il Casinò domani accoglierà i suoi migliori clienti per “il gran galà di Capodanno” allietato dalla musica coinvolgente de I Paipers, incentrata su brani cult degli Anni Sessanta: da “Sapore di Mare” a “Quando, Quando, Quando” una serie di evergreen immortali. Musica ma anche show magic comedy con Andrea Paris, che si definisce ironicamente “prestiggiattore”, riferendosi ai ruoli cui dà vita, di mago e interprete teatrale brillante, sapientemente mixati tra loro. La serata evento, su invito per l’affezionata clientela, è da tempo Sold Out.

“Il gala di Capodanno - sottolinea il Presidente Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Balestra e Nocita - è un appuntamento che il Casinò ha con i suoi migliori clienti per festeggiare insieme l’inizio di un nuovo periodo, che tutti ci auguriamo foriero di avvenimenti positivi. La musica degli Anni Sessanta è il file rouge dell’evento, mentre Andrea Paris, già apprezzato dal nostro pubblico, assicura un intrattenimento di grande qualità. Divertimento che continuerà il 4 gennaio con l’attore performer Claudio Lauretta, che ritorna a gentile richiesta. Glamour, eleganza e allegria per i primi giorni del 2025, per cui stiamo preparando il calendario eventi e la grande festa per i 120 anni della nostra azienda. Invitiamo tutti a visitare il Casinò, addobbato nella sua migliore immagine natalizia, formulando i più sentiti auguri di serene e gioiose festività”.

I festeggiamenti per il 2025 continueranno anche per l’Epifania con l’esilarante performance d’autore di Claudio Lauretta il 4 gennaio al Roof Garden, una serata di gala riservata ai migliori clienti della Casa da Gico, già Sold Out. Claudio Lauretta, in arte Mister Voices, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.