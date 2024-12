Bordighera: il Sindaco Vittorio Ingenito ha emanato l'ordinanza, vietati i botti domani e a Capodanno

Anche il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha firmato l’ordinanza con cui viene disposto, su tutto il territorio comunale per l’intera giornata del 31 dicembre e del 1° gennaio 2025, il divieto di detenzione e uso di ogni tipo di fuoco d’artificio o materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico, anche se non frequentata da persone. Il provvedimento è stato adottato a tutela della sicurezza, dell’incolumità e del patrimonio pubblici, nonché per la protezione ambientale.

L’inosservanza, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla vigente normativa, comporta una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.