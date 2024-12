Il presidente della Famjia Sanremasca interviene sull'affaire 'sardenaira': "Denigrare un prodotto tipico è offensivo e commercialmente dannoso"

"Si parla ancora della vicenda 'sardenaira' e mi è parsa puntuale la presa di posizione delle associazioni commercianti. Denigrare un prodotto tipico con denominazione DE.CO non solo è di cattivo gusto, ma offensivo e commercialmente dannoso". Ad intervenire sull'affaire 'sardenaira' e il presidente della Famjia Sanremasca Leone Pippione.

"La cosa sorprendente è quella che in casa Rai hanno atteggiamenti schizofrenici - aggiunge -. Da un lato da mesi parlano di Sanremo inteso come Festival per farne crescere l'interesse, dall'altro alcuni conduttori se ne vanno a ruota libera denigrando in fondo la città. Proprio quando si stanno avviando procedure per l'affidamento dei prossimi Festival. Autolesionismo".