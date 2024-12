Pieve di Teco, tutto esaurito per Andrea Di Marco al Teatro Salvini

Tutto esaurito per la vigilia della Befana al Teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco. E', infatti, in arrivo una calza di risate sabato 5 gennaio alle 21. Nella stagione di spettacoli diretta da Eugenio Ripepi andrà in scena “Vita nuova” con Andrea Di Marco, per il cartellone di eventi organizzati con il Comitato San Giovanni.

Andrea Di Marco, membro del collettivo comico genovese Bruciabaracche, è fondatore del Movimento Estremista Ligure - Basta Milanesi, partito goliardico noto per i comunicati contro la migrazione estiva dei milanesi in Liguria. Diplomatosi al conservatorio in tromba nel 1995, Di Marco inizia la sua carriera artistica con il gruppo comico-musicale dei Cavalli Marci, capitanati da Claudio Nocera e composto tra gli altri da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci e Fabrizio Casalino. In televisione partecipa con i Cavalli Marci come attore-musicista alle trasmissioni “Ciro il figlio di Target” di Gregorio Paolini su Italia 1, condotto da Gaia De Laurentiis, “Serenate” di Fabio Fazio su Rai 2 condotto da Andrea Pezzi, e “Palcoscenico” di Felice Cappa, sempre su Rai 2. È, inoltre, tra gli autori e interpreti della trasmissione radiofonica “Cavalli marci in treno” su Radio Italia Network e interpreta una parte nel film musicale “Come se fosse amore”, prodotto da Medusa. Da solista partecipa nel 2003 a Colorado Cafè Live condotto da Diego Abatantuono, trasmesso dalla Salumeria della Musica di Milano e registrato in sei puntate per TSI e per Paramount. Sempre nello stesso periodo, fa parte del sodalizio comico genovese Comedy Club, protagonista di una serie televisiva condotta da Max Novaresi e trasmessa su TSI e Telenord. Dal 2003 al 2005, Di Marco è, inoltre, nel cast fisso di Bulldozer, presentato da Enrico Bertolino e Federica Panicucci. Nel 2006 conduce su Rai Radio2 la trasmissione Picnic ed entra nel cast di Tribbù su Rai 2, condotta da Alessandro Siani e Serena Garitta. Nel 2007-2008 fa parte del cast di Quelli che il calcio e... condotto da Simona Ventura, di Zelig Off condotto da Teresa Mannino e Federico Basso e, insieme al gruppo dei Bermuda Circus, compone la colonna sonora di Mai Dire Martedì con la Gialappa's Band e il mago Forest, programma al quale partecipa negli anni con i personaggi di Don Giorgione e Povia.

Nel 2009 è tra i protagonisti di Zelig Arcimboldi e partecipa insieme alla Gialappa's band a Mai dire Grande Fratello Show su Italia 1. Nel 2010, è con la Gialappa's Band a Mai Deejay Gol, trasmissione radiofonica su Radio Deejay trasmessa in occasione dei Mondiali di calcio in Sudafrica. Nell'estate del 2011 è protagonista di Risollevante Tour per Comedy Central e cura Gnegneregne, rubrica all'interno del Camaleonte per la radio svizzera RSI. Nell'autunno dello stesso anno partecipa a Zelig Off su Italia 1 e collabora con Striscia la notizia in qualità di autore. Dal 2012 è capocomico di Le Spigole, laboratorio diretto da Graziano Cutrona. Nel 2014 fonda insieme ad altri comici genovesi (Maurizio Lastrico, Antonio Ornano, i Soggetti Smarriti Andrea Possa e Marco Rinaldi, Gabri Gabra, Carlo Denei, Enzo Paci, Andrea Bottesini e Graziano Cutrona) il gruppo dei Bruciabaracche, campioni di incasso nelle serate di comicità genovesi. Nello stesso anno partecipa alla riedizione del progetto Cavalli Marci. Nel 2016 entra a far parte del cast di Colorado. Nel 2018-2019 fa inoltre parte del cast di Zelig Time su Zelig TV. A ottobre 2019 è ospite nell'ExtraFactor della tredicesima edizione di X-Factor su Sky Italia, dove riassume con la sua chitarra i fatti salienti dalla prima puntata. Nel 2020, durante il lockdown per la pandemia di Covid-19, organizza una serie di esibizioni virtuali, tra canzoni irriverenti cantate dal balcone, comunicati del Movimento Estremista Ligure e Zena de quand'eh in figgeu, canzone ironica cantata con altri comici tra cui Maurizio Lastrico, Paolo Kessisoglu, Daniele Raco, Andrea Carlini, Enzo Paci e Aldo De Scalzi. Affianca lo stesso Lastrico a teatro in A casa per le feste a cavallo tra il 2023 e il 2024. Successivamente torna lui stesso al Politeama Genovese e in tournée con lo spettacolo Il carro di buoi.

Gli eventi del cartellone proseguiranno per il mese di gennaio. Sabato 18 vi sarà “Alberto racconta e canta Pierangelo Bertoli” di e con Alberto Bertoli. I biglietti sono quasi esauriti, per prenotazioni contattare il 370-1025069.