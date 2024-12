Ventimiglia, lavori sulla statale 20: disagi alla viabilità (Foto)

Disagi alla viabilità nella giornata odierna sulla strada statale 20 a Ventimiglia, in particolar modo nel tratto tra Roverino e Porra.

Rallentamenti e lunghe code si sono create in entrambe le direzioni di marcia a causa di un impianto semaforico mobile, che regola la viabilità a senso alternato, posizionato per svolgere in sicurezza un intervento lungo la strada in seguito a una probabile rottura di un tubo.

La viabilità è così andata in tilt. Si sono, inoltre, riscontrate interruzioni del servizio idrico in corso Limone Piemonte e in alcune aree circostanti.