Ventimiglia accoglie il nuovo anno con il concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile: “Armonie di Fine Anno”

Una serata di musica e arte per celebrare insieme la fine del 2024: sabato 28 dicembre, presso il Teatro Comunale di Ventimiglia in Via Aprosio, l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia presenterà il suo atteso concerto “Armonie di Fine Anno”, sotto la direzione del Maestro Franco Cocco.

Organizzato dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la promozione della cultura musicale sul territorio, l’evento è ad ingresso gratuito e offre un programma capace di affascinare ogni tipo di pubblico.

Il repertorio musicale spazierà tra generi diversi: dalle composizioni evocative di John Williams ai classici intramontabili di Stevie Wonder ed Elvis Presley, fino alle colonne sonore dei film più iconici, per un viaggio emozionante tra le melodie più amate.

Ad arricchire la serata, le raffinate coreografie delle ballerine della scuola di danza White Rabbit Art Studio e le esibizioni dei giovani talenti del Laboratorio di Musica “Suoniamo Insieme”, che porteranno sul palco un connubio unico tra musica e arte.

"Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Ventimiglia, nella persona del Sindaco Flavio Di Muro e dell’Assessore alle Manifestazioni Serena Calcopietro, spiegano gli organizzatori, per il prezioso supporto e la collaborazione. Il loro sostegno dimostra l’importanza di valorizzare eventi culturali che arricchiscono la comunità e rafforzano il senso di appartenenza al territorio. Non perdete l’appuntamento di sabato 28 dicembre 2024 al Teatro Comunale di Ventimiglia. Una serata da non perdere, pensata per emozionare e accogliere il nuovo anno in un’atmosfera di festa e armonia. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la bellezza della musica e dell’arte".