E’ sotto controllo e non dovrebbe essere necessario l’intervento dei mezzi aerei, per l’incendio che da ieri pomeriggio sta interessando l'entroterra di Imperia, in particolare alle pendici del Monte Faudo, dove i roghi minacciano boschi.

Le fiamme si sono estese anche a Pietrabruna, in località San Salvatore. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, Protezione Civile, carabinieri forestali e volontari. Al momento i roghi non sono vicini alle abitazioni.