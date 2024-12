Domani sera Marco Reghezza presenta il libro 'De bello pucciniano' alla Sala Carletti di Alassio

Domani sera alle 21 l'associazione 'Vecchia Alassio' organizza presso la Sala Carletti (via XX settembre, 79) una serata musicale in cui sarà presentato il libro del ponentino Marco Reghezza intitolato "De bello pucciniano". L'organizzazione è curata dal tenore Andrea Elena, voce che ha calcato alcuni dei palcoscenici più importanti al mondo.

Relatore della serata sarà il prof. Jacopo Marchisio, grande conoscitore del teatro lirico, che dialogherà con l'autore, compositore pluripremiato di Taggia. Ad esemplificare le spiegazioni interverranno il soprano Gabriella Carioli accompagnata al pianoforte dalla prof.ssa Luisa Repola.

Il libro di Reghezza analizza in chiave del tutto nuova i motivi inconsci che spingevano Puccini a far morire le principali figure femminili nelle sue prime 6 opere e poi anche quelle maschili nelle opere successive. Una trattazione curiosa e adatta anche ai non specialisti o appassionati di lirica: una particolare situazione esistenziale che all'epoca del decadentismo ha portato l'inconscio ad avere grande influenza sull'operato di musicisti, scrittori, pittori, etc....