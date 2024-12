Un Natale di solidarietà: donati televisori al reparto dialisi di Sanremo per alleggerire le giornate dei pazienti (Foto)

Regalo di Natale anticipato per il reparto di dialisi dell'Ospedale di Sanremo: quattro televisori sono stati forniti al personale sanitario per essere installati così da alleggerire le giornate per i pazienti.

L'idea, partita da Alessio De Salvo, ha visto la partecipazione del Csen campionato Over 45 di calcio, che ha contribuito alla quota necessaria all'acquisto degli apparecchi, che verranno quindi installati, così da diventare un utile svago all'interno del reparto. L'iniziativa nasce infatti dalla necessità di rendere più piacevoli gli orari in cui le persone si ritrovano a dover stare nel reparto: "Da tempo volevamo dotare la sala dialisi di televisori - sottolinea il responsabile del reparto Francesco Ardu - anche il dottor Paoletti, il primario, è soddisfatto della cosa. Teniamo conto che i pazienti vengono da noi tre volte alla settimana e rimangono per quattro ore circa ogni volta e la presenza dei televisori può in qualche modo aiutare, anche instaurando un dialogo tra pazienti e con lo stesso personale".

Alle sue parole fa eco la dottoressa Martina Dercole, che ha fatto le veci del responsabile al momento della consegna: " Già altri ospedali del territorio si sono dotati di televisori per questa cosa, ora è il nostro turno grazie anche a questa donazione. Dodici ore alla settimana possono essere pesanti e questo risulta un buon modo per stimolarli. Parliamo poi di pazienti di tutte le età, che già accompagnavamo con musica e radio e ora potremo usare anche alla televisione".

Da parte dell'intero reparto non sono ovviamente mancati i ringraziamenti per la donazione ricevuta.