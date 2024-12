Sanremo: il Partito Democratico matuziano favorevole allo spostamento del deposito RT presso il Mercato dei Fiori

Il Partito Democratico di Sanremo, pur consapevole delle difficoltà che il progetto comporta, esprime il proprio parere favorevole al trasferimento del deposito pullman della Riviera Trasporti negli spazi del Mercato dei Fiori di Valle Armea, gestiti da Amaie Energia.

“Riteniamo che la posizione del Mercato dei Fiori – spiega Francesca Antonelli, Segretaria del Circolo PD Sanremo Centro - nell’ambito della rete delle infrastrutture viarie della provincia sia strategica: si tratta di un’area baricentrica, collocata al di fuori del contesto urbano e quindi a basso impatto per la città, oltre che facilmente accessibile sia dalla statale Aurelia che dalla variante Bis. All’interno del Mercato dei Fiori possono essere individuati spazi adeguati alle necessità di Riviera Trasporti, con accessi che non interferiranno con l’Istituto di Istruzione Superiore Ruffini Aicardi, in quanto collocati lontano dagli ingressi scolastici.

Sottolineiamo inoltre che il trasferimento dei pullman di RT non pregiudicherà la possibilità di individuare ulteriori aule per accogliere altri plessi scolastici. Questo potrà avvenire attraverso una ridefinizione degli spazi già assegnati e, se necessario, mediante una contrazione delle superfici attualmente in uso ad Amaie Energia. Al limite, riteniamo più opportuno valutare lo spostamento in altra sede dei mezzi dell’igiene urbana, che sono di gran lunga più impattanti per la fruizione delle aule scolastiche.

Un esempio praticabile potrebbe essere il deposito dei bus a idrogeno più avanti nella Valle Armea, attualmente non idoneo ad accogliere i pullman di RT, ma potenzialmente adeguato per altri mezzi.

In questi anni, il Comune di Sanremo ha dato un contributo importante al salvataggio di Riviera Trasporti, come dimostrato dalla variante urbanistica che ha interessato il deposito di San Martino. È ora fondamentale proseguire in questa direzione: lo spostamento del deposito è un passaggio necessario per garantire stabilità e continuità al servizio pubblico, che deve essere rilanciato senza lasciare spazio a incertezze.



Il Partito Democratico di Sanremo rimane sempre a disposizione per un confronto costruttivo con la cittadinanza, l’amministrazione e le altre forze politiche, per sostenere un progetto che possa coniugare le esigenze del servizio pubblico con quelle della città”.