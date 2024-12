Sanremo: ‘Insieme per essere famiglia’, evento in piazza Borea D’Olmo con animatori che faranno giocare i bimbi delle diverse età

Appuntamento venerdì 27 dicembre in piazza Borea d’Olmo per un’iniziativa di promozione della vicinanza. L’evento, denominato 'Insieme per essere famiglia', è organizzato dal Settore Ambito Sociale – Servizio Distretto Socio-Sanitario del Comune di Sanremo, in collaborazione con la Cooperativa Jobel e L’Ancora. I due soggetti stanno infatti svolgendo il programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione).

Dalle ore 15 alle 18 sono in programma attività solidali, con iniziative a sostegno della genitorialità, per creare una comunità che sia di aiuto ai bambini e alle loro famiglie.

Sono previsti momenti ludici, con animatori che faranno giocare i bimbi delle diverse età, ed un gazebo con materiale informativo e momenti di incontro con genitori e nonni.

L’obiettivo è infatti quello di spiegare la vicinanza solidale per creare piccole comunità di aiuto tra le famiglie: “Se vuoi mettere a disposizione un po’ del tuo tempo sarai una risorsa preziosa – spiegano gli organizzatori – e chiunque può essere di aiuto, basta un’ora del proprio tempo per risolvere piccoli e grandi problemi”.