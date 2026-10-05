Sanremo, dalla cultura al turismo: nuovi eventi d'autunno per oltre 28 mila euro

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato due distinti provvedimenti che vanno a integrare la programmazione degli eventi culturali e turistici dell'autunno 2026, con una serie di appuntamenti distribuiti tra settembre e novembre. Complessivamente, le due deliberazioni prevedono nuove risorse per 28.918 euro, considerando i 13.168 euro destinati alle attività culturali e i 15.750 euro per l'integrazione del programma degli eventi autunnali. L'obiettivo indicato dall'Amministrazione è quello di valorizzare il patrimonio cittadino, sostenere la produzione culturale e contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Le iniziative si aggiungono alla programmazione già approvata nei mesi scorsi.

Sul fronte culturale, tra le novità figura l'allestimento dell'opera Love Difference - Mar Mediterraneo della Fondazione Pistoletto Cittadellarte Impresa Sociale ONLUS. L'opera sarà collocata nello spazio comunale di piazza Cassini 10/11 e resterà allestita dal 28 settembre al 31 ottobre, con una spesa prevista di 5.368 euro, Iva compresa. La proposta era stata trasmessa dalla Fondazione al Comune con una nota protocollata il 17 settembre. L'iniziativa viene inserita nel quadro delle azioni dell'Amministrazione per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città e per lo sviluppo di una programmazione culturale diffusa.

Un altro appuntamento sostenuto dal Comune sarà la settima edizione del concorso pianistico internazionale "RPM Sanremo 2026 Russian Piano Music International Competition", in programma dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro dell'Opera del Casinò. La manifestazione coinvolgerà giovani pianisti e talenti di livello nazionale e internazionale, attraverso le fasi eliminatorie, le semifinali e la finale, che prevede l'esibizione dei tre vincitori insieme all'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Alla Fondazione Orchestra Sinfonica è stato riconosciuto un contributo di 5.000 euro per l'organizzazione della manifestazione, in applicazione del regolamento comunale sui contributi.

Sempre nell'ambito della collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica, la Giunta ha previsto 2.400 euro per l'acquisto di 400 biglietti relativi al concerto del 12 ottobre, organizzato in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono. Il costo unitario dei biglietti acquistati dal Comune sarà di 6 euro. Restano invece a carico della Fondazione gli ulteriori oneri organizzativi, compresi permessi e onorari SIAE, personale di accoglienza e vigilanza. Sono inoltre stati stanziati altri 400 euro per 400 biglietti al costo di un euro ciascuno, destinati al pubblico che potrà assistere alle prove dei finalisti del concorso pianistico del 3 ottobre e partecipare alla votazione per l'assegnazione del Premio al Pubblico.

Nel complesso, per queste quattro iniziative culturali la spesa autorizzata ammonta dunque a 13.168 euro. La somma sarà finanziata sul bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103, codice 187100, alla voce "Attività e servizi diversi in campo culturali". La delibera prevede inoltre un fondo di 3.000 euro per eventuali necessità tecniche, logistiche e organizzative connesse alle iniziative. Il programma potrà inoltre essere modificato nelle date, negli orari e nei luoghi oppure integrato con ulteriori proposte, anche onerose entro il limite di 4.000 euro, su indicazione dell'Assessore alla Cultura.

Parallelamente, la Giunta ha approvato l'integrazione del Programma artistico degli Eventi Autunnali 2026, predisposta dall'Assessorato al Turismo, Manifestazioni e Sport. Le nuove proposte riguardano tre appuntamenti, due dei quali sostenuti economicamente dal Comune e uno realizzato senza oneri per l'ente. Il nuovo pacchetto vale complessivamente 15.750 euro, portando nuove occasioni di animazione e promozione del territorio tra ottobre e novembre. Le iniziative sono state presentate oltre il termine fissato per la predisposizione del programma annuale delle manifestazioni, ma l'Amministrazione ha ritenuto tale scadenza di carattere ordinatorio e non perentorio.

Tra gli appuntamenti inseriti c'è la "Castagnata di San Romolo", giunta alla seconda edizione, organizzata dall'Associazione Amici di San Romolo. L'evento si svolgerà il 11 ottobre al Prato di San Romolo e riceverà un contributo comunale di 1.150 euro. A Villa Nobel è invece in programma, il 17 e 18 ottobre, "Vini in Villa", proposta dall'associazione culturale senza scopo di lucro Enocultura. Per questa iniziativa non sono previsti oneri a carico del Comune. Il calendario si completerà con "Sanremo con Gusto", organizzato da Sanremo On - Rete di Impresa, previsto nel centro cittadino dal 27 al 29 novembre, per il quale è stato previsto un contributo di 14.600 euro.

La delibera specifica che i contributi destinati alle singole manifestazioni di organizzatori terzi non superano il 70% del costo complessivo preventivato per ciascun evento, nel rispetto del regolamento comunale in materia di sovvenzioni e contributi. Per il finanziamento dei nuovi appuntamenti sono stati individuati 5.410 euro già disponibili sul capitolo dedicato agli "Eventi Autunnali e Festival Chitarristico Internazionale", mentre altri 10.340 euro troveranno copertura sul bilancio 2026 alla Missione 7, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103. La Giunta ha inoltre confermato la possibilità di modificare date, luoghi e orari e di arricchire il programma con iniziative gratuite.

La decisione si inserisce nel quadro più ampio delle linee programmatiche dell'Amministrazione, che indica tra gli obiettivi la valorizzazione di Sanremo Città del Turismo e della Musica, lo sviluppo di una programmazione diffusa e il rafforzamento dell'offerta culturale anche nei periodi di minore affluenza.