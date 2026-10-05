Bordighera: campus 'Note d’aMare', tre weekend di musica e formazione per 50 giovani musicisti della Riviera

La musica come occasione di incontro, formazione e crescita condivisa. È questo lo spirito di Campus Note d’aMare, il progetto ideato e promosso dalla Banda Musicale Borghetto S.N. Città di Bordighera con il patrocinio del Comune di Bordighera. L'iniziativa coinvolge circa 50 giovani musicisti e musiciste, protagonisti di un percorso articolato complessivamente su tre weekend e pensato per unire lo studio individuale dello strumento, l'approfondimento tecnico e il piacere di fare musica insieme. Un'esperienza che mette al centro non soltanto la preparazione musicale, ma anche la possibilità di creare relazioni e confrontarsi con coetanei provenienti da realtà diverse. L'obiettivo è arrivare, passo dopo passo, alla preparazione di un grande concerto conclusivo. Un progetto che guarda quindi alla formazione delle nuove generazioni e al ruolo delle bande musicali come importanti luoghi di cultura e socialità.

Un valore aggiunto fondamentale di Campus Note d’aMare è rappresentato dalla direzione artistica, affidata al M° Chiara Vidoni, figura di grande esperienza nel panorama musicale e bandistico italiano e particolarmente attiva anche in ambito pedagogico. La sua presenza contribuisce a dare al campus una precisa impostazione didattica, nella quale tecnica, ascolto, disciplina e lavoro collettivo procedono insieme. A partecipare sono principalmente ragazze e ragazzi della Banda Musicale Borghetto S.N. Città di Bordighera, della Banda Città di Ventimiglia e della Banda di Diano Marina. Tre realtà della Riviera che, attraverso questa iniziativa, hanno scelto di mettere in comune competenze, energie e passione. "L'incontro tra giovani musicisti e musiciste – spiegano i promotori – rappresenta un'opportunità preziosa di crescita, confronto e collaborazione, dentro e fuori dal contesto musicale". Il campus diventa così anche uno spazio nel quale costruire nuove esperienze condivise.

Il primo appuntamento si è svolto nello scorso fine settimana, dopo il ritrovo di venerdì sera che ha dato ufficialmente il via al percorso. Sabato 3 ottobre il Palazzo del Parco di Bordighera ha ospitato la prima giornata di approfondimento strumentale, con un programma dedicato alle percussioni e ai flauti. Le percussioni sono state affidate al M° Massimo Di Bacco, mentre per i flauti è intervenuta la M° Erica Parodi, accompagnando i giovani partecipanti in una giornata caratterizzata da lezioni, esercitazioni e momenti di confronto. Un'occasione per approfondire aspetti tecnici e musicali, lavorando sull'espressività e sulla qualità del suono. L'entusiasmo dei ragazzi ha accompagnato le prime attività, confermando la voglia di mettersi in gioco e di imparare. Una prima tappa importante per gettare le basi del percorso che porterà al concerto finale.

Le attività sono proseguite domenica 4 ottobre, sempre al Palazzo del Parco, con le lezioni dedicate ad altri importanti settori dell'organico bandistico. I giovani musicisti hanno lavorato sui clarinetti con il M° Giacomo Perotto, mentre per gli ottoni il percorso ha visto il contributo del M° Stefano Cicerone per gli ottoni gravi e del M° Giuseppe Notabella per le trombe. Una giornata intensa, nella quale allo studio individuale si è affiancata progressivamente la consapevolezza di far parte di un gruppo più ampio. Il lavoro sui singoli strumenti rappresenta infatti soltanto una parte del progetto, che nelle prossime settimane porterà i partecipanti verso le prove d'insieme. "Il rigore tecnico si unisce al piacere della condivisione", sottolineano gli organizzatori, evidenziando proprio la doppia anima del campus. Da una parte la formazione musicale, dall'altra la costruzione di un'esperienza comune tra giovani provenienti da diverse bande della Riviera.

Il progetto non si ferma dunque al primo weekend, ma proseguirà nei prossimi mesi con altri due appuntamenti fondamentali. Dal 23 al 25 ottobre è previsto il secondo fine settimana di Campus Note d’aMare, che sarà dedicato soprattutto alle prove d'insieme e al perfezionamento del repertorio. Sarà il momento nel quale quanto appreso nelle prime giornate dovrà trasformarsi progressivamente in un lavoro collettivo, attraverso l'ascolto reciproco e la capacità di suonare come un'unica formazione. L'ultimo appuntamento è invece fissato dal 6 all'8 novembre, con le prove conclusive e le ultime rifiniture in vista del momento più atteso. Il percorso culminerà infatti domenica 8 novembre al Teatro Giancarlo Golzi di Bordighera, dove i circa 50 giovani musicisti saranno protagonisti del concerto finale. Un appuntamento che rappresenterà il risultato concreto di settimane di studio, impegno e collaborazione.

Tre weekend, un unico percorso, dunque: costruire le basi, approfondire la tecnica, imparare ad ascoltarsi e infine suonare insieme davanti al pubblico. Campus Note d’aMare nasce con l'ambizione di andare oltre la semplice esperienza didattica, proponendo ai giovani partecipanti un'occasione di crescita personale e musicale attraverso il linguaggio universale della musica. La collaborazione tra le bande di Bordighera, Ventimiglia e Diano Marina conferma inoltre l'importanza del dialogo tra le diverse realtà del territorio. Le bande musicali continuano infatti a rappresentare presidi culturali, formativi e di socialità, capaci di avvicinare le nuove generazioni alla musica e di trasmettere valori come impegno, ascolto, responsabilità e spirito di gruppo. E il concerto dell'8 novembre sarà il momento nel quale tutto questo lavoro potrà finalmente trasformarsi in musica davanti al pubblico.