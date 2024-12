Perdita di gas in via Zeffiro Massa: intervento tempestivo di vigili del fuoco e polizia locale (Foto)

Nel primo pomeriggio di oggi, è stato necessario un intervento in via Zeffiro Massa a causa di una segnalazione di perdita di gas. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area.

L'intervento è stato affrontato con la consueta professionalità delle squadre operative, che hanno messo immediatamente sotto controllo la situazione, evitando complicazioni o rischi per i residenti e i passanti.

Secondo quanto riportato dalle autorità, il problema è stato localizzato e i tecnici stanno già lavorando per risolverlo nei prossimi minuti, senza prevedere particolari disagi o criticità per il traffico o la viabilità della zona.

(Foto Erika Bonazinga)