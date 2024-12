Sanremo: festa per gli auguri di Natale con tanta solidarietà per il Lions Matutia e per il Club Ufficiali d'Italia

E' stata una festa degli auguri di Natale all’insegna della solidarietà per il Lions Club Sanremo Matutia e per il Club Sanremo Ufficiali d’Italia Alpi Marittime. I soci si sono ritrovati presso il ristorante Ad Hoc.

Il Sanremo Matutia ha invitato alla serata i rappresentanti di tre associazioni che operano sul territorio per far loro una donazione di alcune somme considerevoli offerte generosamente dal socio Gianluigi Ranise : ANFFAS di Sanremo, per completare la nuova struttura del centro diurno per giovani disabili che aprirà a breve, Associazione GAMBE IN SPALLA sempre di Sanremo, per venire in aiuto ad una famiglia con un bimbo gravemente affetto da una malattia rara, infine CASA GRANDE DI GIZ, struttura in Arma di Taggia che aiuta bambini affetti da autismo e che sta aprendo una nuova sede.

La presidente Elena Lanteri Cravet ha consegnato a Marisa Ormea presidente ANFFAS, a Chiara Salvetti, per Gambe in Spalla e Giacomo Casagrande per la Casa di Giz la somma di 35.000€ messe a disposizione dal socio Ranise , cui sono andati calorosi applausi da tutti i presenti. Alla serata erano presenti il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il governatore del DISTRETTO 108 Ia3 Vincenzo Benza che ha consegnato ad alcuni soci iI riconoscimento per i lunghi anni di appartenenza al Lions International, certificato per 20 anni a Roberto Revello, 25 anni a Giovanna Fogliarini e Sara d’Amico Muià, 40 anni a M.Grazia Tacchi. La Segretaria distrettuale, Sara d’Amico, ha consegnato il Melvin Jones Fellows, la più alta onorificenza del Lions international, al socio Stefano Bianchi del Matutia per la sua dedizione e presenza alle attività di servizio che il club organizza.

Il Presidente del Lions Club Ufficiali D’Italia, Domenico Prevosto, ha presentato il progetto di attività di servizio al quale hanno aderito tutti i Club della Zona denominato 'Vento di ponente, cambio di rotta', di cui è responsabile la socia psicologa Svenja Carlone che ha ampiamente descritto come i giovani seguiti dai servizi di Igiene mentale di Bordighera e Sanremo potranno trascorrere una settimana su un brigantino, facendo esperienza in mare e occupandosi di ogni attività, naturalmente assistiti da operatori specializzati. La finalità del progetto è dare consapevolezza delle proprie capacità. Il progetto parte con una raccolta di fondi di 1.500 euro con la speranza che crescano con le attività dei club aderenti.

Al termine della serata , dopo i ringraziamenti di rito ed applausi alla cerimoniera Rosangela Bracco per la conduzione dell’evento, il Sanremo Matutia ha distribuito a tutti un piccolo omaggio che permetterà l’acquisto e la piantumazione di alberi in un bosco devastato da un incendio: un cucchiaino per il miele, anche un invito a proteggere le api.