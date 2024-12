Alfred Nobel, tra scienza e Italia: successo a Sanremo per 'Nobel, un premio esplosivo' (fotogallery)

Due giornate intense e di grande emozione hanno celebrato Alfred Nobel con la proiezione del docufilm Nobel, un premio esplosivo, diretto da Luigi Cantore, a Villa Nobel e presso il Teatro Ariston di Sanremo. Gli eventi, che si sono svolti il 10 e l'11 dicembre, hanno attirato un pubblico numeroso e molti studenti, interessati a scoprire l’incredibile storia dello scienziato svedese che rivoluzionò il mondo con le sue invenzioni e lasciò un profondo legame con l’Italia.

La storia di Nobel, dall’Italia a Sanremo

Il docufilm ripercorre gli anni italiani di Alfred Nobel, a partire dalla costruzione del Dinamitificio di Avigliana nel 1872 fino alla sua morte, avvenuta a Villa Nobel a Sanremo il 10 dicembre 1896. Tra innovazioni, riflessioni personali e decisioni storiche – come l’istituzione dei Premi Nobel – la narrazione mette in luce non solo il genio scientifico, ma anche l’uomo dietro la leggenda.

La proiezione dell’11 dicembre: autorità, riconoscimenti e omaggi

Durante la proiezione dell’11 dicembre al Teatro Ariston, oltre al pubblico entusiasta, hanno partecipato numerose autorità, tra cui l’Assessore alla Cultura di Sanremo, Enza Dedali. Uno dei momenti più significativi della giornata è stata la consegna di importanti riconoscimenti al Commendatore Walter Vacchino e a sua sorella Carla, in segno di stima per il loro impegno nella promozione della cultura e della memoria storica.

Tra i protagonisti dell’evento anche il Sindaco di Avigliana, Andrea Archinà, il Console Onorario di Svezia, Gianmaria Leto, e i rappresentanti dell’Associazione Internazionale Alfred Nobel di Sanremo, tra cui il presidente Roberto Pecchinino, il Direttore Enrico Oliva, i membri del Consiglio: Sergio Viglietti, Tony Marchese, Barbara Borsotto e Gianmaria Leto. Non è mancato il coinvolgimento del cast del docufilm, con la presenza degli attori Marco Macchi, Mario Brusa, Claudia Penoni e Angela Ruzzola.

Un’altra grande sorpresa è stata la presenza della signora Mariangela Calvini, vedova del noto e indimenticabile dott. Giovanni Lotti, a cui l'Associazione Internazionale Alfred Nobel di Sanremo ha dedicato una targa commemorativa, consegnata durante l’evento. Il momento è stato reso ancora più emozionante dalla consegna di splendidi mazzi di fiori della Rosa Nobel, offerti dall’Associazione Nobel di Sanremo, realizzati e consegnati con cura da Tony Marchese e Sergio Viglietti, che hanno contribuito a sottolineare l’atmosfera solenne e celebrativa della giornata.

Un omaggio a Nobel e alla cultura scientifica

Oltre a raccontare la vita di Nobel, il docufilm ha offerto un’occasione per riflettere sull’importanza della scienza e del suo impatto sulla società. Il pubblico ha accolto con calore questa iniziativa, che rappresenta un ponte tra il passato e il presente, valorizzando il legame tra Nobel e il territorio italiano.

La due giorni è stata arricchita da un tour guidato presso Villa Nobel, per i 60 turisti arrivati in pullman da Avigliana, che ha permesso ai visitatori di immergersi nell’atmosfera dell’epoca e approfondire la conoscenza di questo grande scienziato, che aveva contribuito a dare lavoro ad otre migliaia di persone dal 1872 al 1954, risollevando economicamente la comunità degli abitanti della Val di Susa.

Nel Pomeriggio, prima della proiezione del film i turisti Aviglianesi sono stati accolti dalla Famiglia Vacchino Walter e Carla, per una visita alla scoperta del Teatro Ariston.

Nobel, un premio esplosivo non è solo un docufilm, ma un viaggio attraverso la vita di un uomo che, con le sue invenzioni e il suo impegno per il progresso, ha cambiato il mondo. Un messaggio che ieri e oggi continua a ispirare.

L'associazione Alfred Nobel International Sanremo, ringrazia le amministrazioni e le aziende che hanno contribuito al successo dell'evento, organizzato a Sanremo per la presentazione mondiale del docufim "Nobel, un premio esplosivo" di Luigi Cantore: Consolato Onorario di Svezia a Sanremo - PQ Prime QUALITY - ilMED GROUP - ALLEANZA ASSICURAZIONI - TEATRO ARISTON - MASTELLI s.r.l. Officina Bio-Farmaceutica - SANREMONEWS - Hotel Villa Sylva, Hotel Bobby MOTEL, Hotel Ristorante “Marinella”-

Hanno dato il Patrocinio: Consiglio Regionale del Piemonte – Provincia di Imperia – Comune di Sanremo – Unione Montana Valsusa

Un ringraziamento particolare al Sindaco Alessandro Mager, a tutto lo staff della segreteria e ufficio stampa del Comune - all'Assessore Enza Dedali - ai Consiglieri Vittorio Toesca e Desirè Negri - al dott. Walter Vacchino e Carla Vacchino - allo staff tecnico del Teatro Ariston - all'Assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi - al prezioso aiuto dato dalle collaboratrici del dott. Gianmaria Leto, la sig.ra Venetia e Romina - al comandante della Polizia Municipale di Sanremo dott. Fulvio Asconio e ai sanremesi e studenti che hanno partecipato con entusiasmo alle manifestazioni organizzate in ricordo di Alfred Nobel.

Roberto Pecchinino