Gli analisti consigliano di non vendere XRP finché non si verificano questi eventi

Il prezzo di XRP ha raggiunto un ATH proprio a inizio dicembre, quando il token è stato scambiato per la prima volta a 2,71$. Una crescita incredibile, soprattutto se consideriamo le cattive acque in cui navigava nel corso dell’anno a seguito dell’interminabile causa contro la SEC. Tuttavia, le cose sembrano essere cambiate rapidamente e allo stato attuale XRP è ancora scambiato al di sopra della soglia dei 2,25$.

Al momento, XRP ha un prezzo di 2,32$, con una crescita annuale del 280%, secondo alcuni potrebbe essere un momento ideale per vendere, ma gli analisti consigliano cautela. Nello specifico, l’analista di settore Maxi, tramite il suo profilo su X, ha consigliato di non vendere fino a quando sette eventi non si saranno verificati.

Eventi cruciali per l’aumento di prezzo di XRP

Ma quali sono, quindi, questi eventi che i trader devono attendere? Si tratta di importanti decisioni che potrebbero cambiare la traiettoria di prezzo del token Ripple:

Lancio della stablecoin RLUSD: si tratta della nuova stablecoin di Ripple, avvenuto il 17 dicembre. Il prodotto è ancorato al dollaro statunitense con rapporto 1:1, ed è una nuova iniziativa strategica di Ripple. Insediamento di Donald Trump: la cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avverrà il 20 gennaio 2025. Questo evento politico potrebbe avere implicazioni politiche ed economiche rilevanti per il mercato delle criptovalute. Passaggio di leadership alla SEC: il presidente attuale Gary Gensler si dimetterà dall’incarico e lascerà il posto a Paul Atkins. Gensler è noto per le sue posizioni critiche nei confronti delle criptovalute. Risoluzione della causa Ripple-SEC: la risoluzione della battaglia legale che infuria da anni potrebbe finalmente arrivare, potenzialmente a vantaggio di Ripple. Inizio della stagione delle altcoin: il ciclo rialzista potrebbe contribuire a un aumento della domanda e del valore di XRP. Collaborazione con una banca: Ripple potrebbe iniziare una partnership con un’istituzione bancaria di rilievo, elemento che potrebbe fungere da catalizzatore per il prezzo di XRP. Lancio di un ETF su XRP: infine, l’approvazione di un ETF basato su XRP potrebbe rivelarsi un importante sviluppo per l’adozione istituzionale del token.

Al netto della concretizzazione di questi eventi, gli analisti hanno fatto previsioni rialziste con obiettivi a breve termine compresi tra i 6 e i 9 dollari. XRP può quindi diventare un asset di grande interesse grazie alla combinazione di eventi politici favorevoli, dinamiche di mercato, cambiamenti normativi e nuovi sviluppi tecnologici. Gli investitori sono dunque chiamati a monitorare con attenzione la situazione, senza lasciarsi sfuggire opportunità alternative di investimento. In ottica di innovazione tecnologica, per esempio, si parla sempre più di Solaxy, il nuovo token che offrirà la prima soluzione Layer-2 per far fronte ai problemi di Solana.

Tecnologia, Layer-2 e Solaxy

Pur lanciando una meme coin, SOLX, il progetto Solaxy è tutto fuorché un fuoco di paglia. Si parla sempre più spesso di Layer-2 e dopo Pepe Unchained per Ethereum arriva anche Solaxy per Solana. Questa blockchain ha riscontrato recentemente crescenti problemi di scalabilità, con transazioni fallite e congestione elevata, soprattutto dopo il lancio del launchpad Pump.fun.

Solaxy vuole risolvere questo problema con la sua tecnologia rollup, per gestire i pacchetti offchain e poi indirizzarli su Solana in modo da ridurne il carico. Così facendo, le transazioni fallite o i ritardi saranno solo un ricordo del passato.

Non è strano dunque che Solaxy, attualmente in fase di prevendita, abbia già attirato l’attenzione e raccolto più di 3,4 milioni di dollari in finanziamenti. Il tutto in pochissimi giorni dall’annuncio della prevendita, con oltre 13.000 follower sulle pagine social X e Telegram. L’interesse è alle stelle e potrebbe rivelarsi quindi un’opportunità di investimento. SOLX può essere acquistato a un prezzo ridotto, pari a 0,001572$, ma non bisogna temporeggiare perché come in ogni prevendita, il prezzo continuerà a salire man mano che i token si esauriscono.

Anche in questo caso, gli analisti parlano di potenziali apprezzamenti 10x. Quindi un buon modo per assicurarsi dei ritorni sul breve e lungo periodo. Solaxy si sta dimostrando uno dei progetti più interessanti del panorama meme coin e potrebbe quindi ricoprire un ruolo cruciale nell’evoluzione tecnologica di Solana nel 2025.

