Ospedaletti: successo per la 'Kids Experience', avviamento al motociclismo per giovani piloti (Foto)

A Ospedaletti, nei pressi dell'ex stazione ferroviaria e della pista ciclopedonale, è in corso oggi, sabato 21 dicembre, la “Kids Experience”, una giornata dedicata all’avviamento al motociclismo per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni.

L’evento, organizzato dal Comitato Circuito di Ospedaletti, in collaborazione con “Guido Bene, Guido Sicuro” e il Motoclub BMS, rappresenta un appuntamento imperdibile per i più piccoli, che hanno la possibilità di avvicinarsi al mondo delle due ruote in un contesto sicuro e formativo. L'iniziativa si sviluppa su due sessioni, oltre a quella mattutina, andata in scena dalle 10:00 alle 12:00, si terrà anche quella pomeridiana dalle 14:00 alle 17:00.

Ospedaletti, nota come “Città dei Motori”, si conferma un punto di riferimento per la formazione di giovani consapevoli e responsabili alla guida, senza dimenticare l’aspetto ludico. Questo progetto non si limita a un semplice corso di guida sicura, ma offre un’esperienza educativa che unisce responsabilità, sostenibilità e divertimento.

I partecipanti, seguiti da esperti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), possono provare mini-moto in un ambiente protetto e stimolante, apprendendo le basi della sicurezza stradale e della guida responsabile.

L'evento sta attirando grande entusiasmo da parte delle famiglie, con tanti piccoli aspiranti motociclisti che stanno vivendo un’esperienza unica. I promotori dell’iniziativa sottolineano come questo tipo di attività contribuisca a formare le nuove generazioni con valori importanti, educandole alla guida in maniera sostenibile e rispettosa delle regole.