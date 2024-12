Frangisole: cosa sono e come sceglierli

Il frangisole, noto anche come brise-soleil, è un elemento architettonico pensato per proteggere le facciate e gli spazi interni degli edifici dall’eccessiva esposizione solare. Utilizzato soprattutto nelle strutture con ampie superfici vetrate o rivestimenti metallici, il frangisole ha la funzione di ridurre il surriscaldamento degli ambienti interni, specialmente durante i mesi estivi.

Che cos’è un frangisole?

Come anticipato, i frangisole sono dei sistemi di schermatura solare molto rinomati per la loro funzionalità ed eleganza. Si adattano facilmente ad abitazioni, negozi, uffici e vengono utilizzati per regolare l’intensità della luce e il calore che proviene dall’esterno. Tra l’altro, grazie all’ampia gamma di colori e di personalizzazioni, i frangisole sono perfetti per ogni tipologia di ambiente e di arredamento.

Oggigiorno, infatti, sono molto utilizzati non solo per la loro funzione principale ma anche per migliorare l’estetica e il design di casa. Per avere maggiori dettagli, richiedi un preventivo per i frangisole.

A cosa serve un frangisole?

Come accennato in precedenza, il frangisole è un elemento utile in diverse situazioni. Per prima cosa, protegge l’abitazione dagli agenti atmosferici senza compromettere l’ingresso di luce naturale e aria. Questo significa che, pur schermando l’edificio dal sole, mantiene il comfort abitativo, creando un ambiente luminoso e ventilato. Inoltre, il frangisole preserva l’aspetto estetico dell’edificio e protegge i serramenti dall’usura causata dalle condizioni climatiche, aumentando così la loro durata nel tempo.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’efficienza energetica: il frangisole è un ottimo alleato nel controllo dei consumi energetici. Durante l’inverno, la sua capacità di schermare il vento e le intemperie contribuisce a mantenere gli ambienti interni più caldi, riducendo il fabbisogno di riscaldamento. In estate, invece, regola l’ingresso dei raggi solari, limitando il surriscaldamento degli spazi interni e riducendo la necessità di utilizzo dei climatizzatori.

Come scegliere un frangisole?

Per scegliere un frangisole perfetto per la propria abitazione è necessario valutare diversi elementi, in primis la tipologia di prodotto. Questa può essere a fune (detta anche a filo) o a catena.

Il primo si distingue per la presenza di corde che orientano le lamelle. Questi cavi consentono di gestire finestre anche piuttosto ampie, grazie a un sistema che richiede poco spazio quando le lamelle sono completamente raccolte in alto. Infatti, sebbene le corde possano risultare visibili in alcuni casi, quando le lamelle sono sollevate, scompaiono completamente, rendendo l’aspetto della finestra più discreto. I frangisole a fune rappresentano una soluzione economica e pratica per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo e sono ideali per grandi superfici vetrate o quando si dispone di spazio limitato in altezza.

I frangisole a catena, invece, utilizzano guide più grandi con catene interne per il movimento delle lamelle. Questo meccanismo offre un’estetica pulita, senza cavi visibili, ma presenta anche alcune limitazioni. Infatti, è più complesso, richiede maggiore manutenzione e supporta larghezze massime fino a 2,5 metri. Inoltre, comporta costi e ingombri maggiori in altezza. È particolarmente indicato per chi dà priorità all’eleganza e alla linearità visiva.

Dopo aver scelto la tipologia di frangisole più adatta alle proprie esigenze, sarà possibile valutare anche altri elementi, come ad esempio colore e tipologia di lamella.