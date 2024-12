“La lingua tedesca è fondamentale”, Olio Carli avvicina gli studenti del liceo Cassini al mondo del lavoro

Scrivere un curriculum vitae efficace e affrontare con sicurezza un colloquio di lavoro sono competenze essenziali per chi si avvicina al mondo professionale. Con questo obiettivo, gli studenti del Liceo G.D. Cassini hanno partecipato al corso 'Mi presento', ideato dalle professoresse Tiziana Marchiani e Bianca Grommel. Si è trattato di un percorso formativo culminato il 10 dicembre 2024 con un'esperienza immersiva presso l’azienda 'Fratelli Carli' di Imperia.

La giornata è iniziata con una visita al Museo dell’Olivo, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di scoprire il processo di produzione dell’olio extravergine di oliva.

Successivamente i ragazzi sono stati accolti nella Sala delle Conferenze dalla dottoressa Claudia Schmidt, responsabile dell’ufficio estero, e dal dottor Massimo Belmonte, dirigente presso Fratelli Carli. Sono stati poi sottoposti a test di selezione in lingua tedesca, che hanno messo alla prova le loro abilità di memoria, ascolto e comprensione e, infine, hanno dovuto presentare alcuni prodotti tipici dell’azienda, utilizzando proprio la lingua tedesca.

Il confronto con la dott.ssa Schmidt e con il Dott. Belmonte ha offerto l'occasione di approfondire le sfide del mondo del lavoro. L'accento è stato posto soprattutto sulla lingua tedesca, ritenuta fondamentale per le dinamiche lavorative internazionali. In un'azienda come la Fratelli Carli, che opera a livello globale, conoscere il tedesco è un valore aggiunto indispensabile.

Questo progetto non è stato solo un’esperienza formativa, ma un vero e proprio tuffo nel mondo reale. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco, scoprendo da vicino il valore della preparazione e il fascino delle sfide professionali. Un passo importante verso il futuro, con lo sguardo rivolto al lavoro che verrà.