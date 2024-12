Trasporti: l'assessore Scajola alla stazione di Genova Brignole per 'Armiamoci di un sorriso'

L'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola ha partecipato oggi all'iniziativa "Armiamoci di un sorriso" presso la stazione ferroviaria di Genova Brignole.

L'evento è stato organizzato da associazioni dei consumatori, comitati pendolari e organizzazioni sindacali dei trasporti liguri per contrastastare la violenza sui treni e promuovere la cultura del rispetto tra i pendolari e il personale di servizio.

«Ho preso parte a questa iniziativa per condividere l'importante messaggio di sensibilizzazione che sta trasmettendo - dichiara l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Consumatori, pendolari e sindacati diffondono, stazione dopo stazione, la cultura della non violenza e del rispetto. Le recenti aggressioni avvenute sui treni sono inaccettabili. Come Liguria, insieme a tutte le altre regioni, abbiamo ribadito la richiesta di maggiori forze dell'ordine nelle stazioni e sui treni, ma servono soprattutto il massimo rispetto di ognuno verso chi lavora e la tolleranza zero per episodi di violenza sia essa fisica o verbale».

«Istituzioni, consumatori, comitati dei pendolari insieme per promuovere non solo misure di ordine pubblico, ma anche, con perseveranza, i valori dell'educazione e del rispetto - aggiunge Furio Truzzi presidente di Assoutenti-. Sui treni siamo tutti compagni di viaggio».

Sono offerti ai pendolari focaccia, caffè caldo e una spilla con un simbolico 'smile'. Oltre a Genova Brignole sono già state coinvolte le stazioni di Ventimiglia, Savona. Albenga e La Spezia.