Fondo sociale europeo, assessore Scajola: "3,7 milioni di euro aggiuntivi per sostenere le imprese turistiche"

Ammonta a 3,7 milioni di euro la cifra stanziata da Regione Liguria, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2021-2027, per soddisfare tutte le domande relative ai bonus assunzionali del Patto per il lavoro nel turismo. Queste risorse si sommano ai 5 milioni di euro iniziali portando il valore totale del bando a 8,7 milioni di euro.

"Stiamo lavorando per riconfermare la misura - dichiara l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola-. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo riusciamo a stanziare ulteriori fondi a favore delle imprese e di chi lavora nel settore turistico per soddisfare le tantissime richieste ricevute. 8,7 milioni sono una cifra davvero significativa che testimonia sia l'impegno massimo della Regione per incentivare occupazione e lavoro, sia il successo che questo bando condiviso con le parti sociali ha riscosso anche quest'anno. Stiamo portando avanti una programmazione strategica del fondo, attenta alle reali esigenze dei cittadini. Sono otre 37mila quelli già coinvolti dalle nostre iniziative nel campo della formazione, del lavoro, dello sport e del sociale".