Sanremo: primo concerto dello ‘Swing Corner of Christmas 2024’, la musica di Louis Armstrong al Palafiori

Tutto è pronto per dare inizio all’undicesima edizione della rassegna “Swing Corner of Christmas”, ideata dal Centro Studi “Stan Kenton” e accolta dall’Assessorato al Turismo nel ricco cartellone di “The Christmas Melody”. Il primo concerto si terrà domani, venerdì 20 dicembre, alle ore 16, sotto il portico del Palafiori e vedrà in scena un quartetto proveniente da Genova.

Il direttore artistico Freddy Colt ha voluto caratterizzare questa edizione con quattro tributi a personalità di spicco del jazz e dello swing sia internazionale sia italiano e addirittura locale. Si inaugura omaggiando il più grande, il Re: Louis Armstrong. La sua musica, il suo stile inconfondibile saranno appunto protagonisti del concerto di domani grazie alla tromba di Fabrizio Cattaneo, apprezzato solista che sarà accompagnato da un trio di giovani e virtuosi jazzisti: Zeno De Marco al pianoforte, Andrea Amato al contrabbasso e Gigi Marras alla batteria.

Si riascolteranno alcune melodie rese celebri dal grande “Satchmo”, il soprannome jazzistico di Armstrong, una star che, come sappiamo, partecipò al Festival di Sanremo 1968 ma ancor prima aveva tenuto un suo concerto al Teatro Astra negli anni Cinquanta. Il tributo si lega dunque alla storia della Città della Musica.

Il primo e i successivi concerti, previsti nel periodo natalizio e d’inizio anno nuovo, saranno trasmessi in differita sulla web radio Il Discobolo (www.ildiscobolo.net). L’iniziativa va sotto l’egida del Sultanato dello Swing e gode del patrocinio della Fondazione Lelio Luttazzi.